Amerikaanse ‘flower power’-zangeres Melanie overleden

De Amerikaanse singer-songwriter Melanie is op 76-jarige leeftijd overleden. Haar kinderen schrijven woensdag op het Facebookaccount van hun moeder dat ze een dag eerder ‘vredig’ is gestorven. Een doodsoorzaak wordt niet gemeld. Melanie stond in 1969 op het Woodstock-festival en bleef altijd sterk verbonden met de jaren zestig en ‘flower power’.

‘We zijn er kapot van, maar willen jullie bedanken voor de liefde die jullie voor onze moeder hebben en jullie vertellen dat ze heel veel van jullie hield’, schrijven de drie. Ze zijn van plan om op een later moment een herdenking te organiseren voor hun moeder. ‘De details zullen worden aangekondigd zodra ze bekend zijn. We kijken ernaar uit jullie daar te zien.’

Melanie, voluit Melanie Safka, scoorde haar grootste successen eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Zo had ze hits met nummers als Beautiful people, Brand new key, Peace will come (according to plan) en Lay down (candles In the rain). Ze coverde ook Ruby Tuesday van de Rolling Stones. De zangeres stond in 1969 op Woodstock. Songs van haar als ‘Birthday of the sun’ duiken geregeld op op compilaties of documentaires over het festival.

Ze bleef in latere jaren nog veel muziek maken en bracht in totaal 28 studioalbums uit. Haar laatste, Ever since you never heard of me, kwam uit in 2010.