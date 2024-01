Amber Broos, de 21-jarige dj die op het hoofdpodium van Tomorrowland stond

Van clubs in Azië tot de main stage van Tomorrowland: techno-dj Amber Broos heeft er een succesvol jaar op zitten. Als kers op de taart maakt ze nu ook kans op twee MIA’s, in de categorieën ‘doorbraak’ en ‘dance’.

‘Ik heb onlangs een e-reader gekocht. Beste aankoop van het jaar.’

Het is een onverwacht hoogtepunt uit het jaar van Amber Broos, de jonge techno-dj uit Leuven die u misschien kent van haar radioshow Untz op Studio Brussel.

‘Ik lees vooral op het vliegtuig, en het is niet zo praktisch om telkens weer al die boeken mee te slepen.’

Als haar carrière even hard blijft gaan zoals het afgelopen jaar, dan zal Amber Broos haar e-reader nog veel kunnen gebruiken. In 2023 was ze over de hele wereld te zien, tot in Azië. ‘Tomorrowland had geregeld dat ik er op minitour in Azië kon gaan. Een speciale ervaring, want ze zijn daar techno nog aan het ontdekken. Ik was op voorhand gewaarschuwd dat het publiek er commerciële EDM gewend is. Ik heb mijn set daar een beetje aan aangepast, want als dj is het je belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat het publiek zich amuseert. Zo kon ik enkele toegankelijkere nummers herontdekken die ik al een tijdje niet meer had gedraaid. Net zoals ik voor een meer underground technopubliek ook geen ABBA-remix ga draaien.’

Charlotte de Witte en Amelie Lens zijn mijn grote voorbeelden. Niet omdat ze vrouwen zijn, maar omdat ze top-dj’s zijn.

Het bleef niet bij een tour in Azië. Ze mocht draaien op het jubileum van de koning, bracht in het kader van stadsfestival Full Circle een set in de hal van Antwerpen Centraal en organiseerde haar eerste eigen feest. In de Waagnatie. ‘Het was crazy om een eerste eigen avond op poten te zetten, en meteen voor zo veel mensen. Maar op de een of andere manier voelde ik me die nacht toch heel dicht bij mijn publiek. Het was heel gezellig, voor zover je dat woord kunt gebruiken voor een rave. (lacht)’

Tomorrowland

Toch was er één moment dat duidelijk de kroon spande: haar debuut op het hoofdpodium van Tomorrowland. ‘Ik denk dat dat niet het hoogtepunt van mijn jaar, maar van mijn hele leven is. Volgens mij droomt iedere dj ervan om op Tomorrowland te mogen draaien. Zeker iedere Belgische dj. Toen ik net begonnen was, durfde ik die droom niet eens uit te spreken, omdat er zo veel getalenteerde mensen zijn die daar willen raken. Het is me nu toch gelukt, en daar ben ik enorm dankbaar voor.’

Het mag duidelijk zijn: het gaat heel snel voor Amber Broos. Toch voelt de Leuvense zich niet overweldigd door het succes. ‘Ik ben vooral heel blij dat ik dit kan en mag doen. Ik draai al sinds ik twaalf ben, en heb stapje per stapje aan mijn carrière gebouwd. Na corona is het inderdaad heel snel gegaan, omdat Tomorrowland mij contacteerde en Untz bekender werd, maar ik ben hier altijd al vollenbak voor gegaan.’

Al blijf het spannend. De dj vertelt dat ze naar momenten als Tomorrowland of haar eigen avond in de Waagnatie altijd een lange tijd toeleeft, maar dat het de dag zelf allemaal voorbij raast. ‘Ik probeer tijdens het draaien toch een paar seconden op te kijken om alles in me op te nemen. Ik ben heel dankbaar dat Studio Brussel mij op Tomorrowland heeft gevolgd om een minidocumentaire te maken. Op zo’n dag ben ik van nature heel stressy waardoor alles me een beetje passeert. Dankzij die opnames kan ik de dag op het gemak herbeleven. (lacht)’

Times Square

Eerder dit jaar schitterde een foto van Amber Broos op Times Square in New York. Ze was ambassadrice van de Equal-campagne van Spotify, die vrouwen in de muziekwereld in de kijker wilde zetten. ‘Ik vond het een hele eer om als een van de weinige dj’s in hun playlist te belanden, tussen een hoop r&b-artiesten en popzangeressen. Door die campagne heb ik ook een hoop andere fantastische vrouwen in de industrie ontmoet. Kids With Buns, bijvoorbeeld. Ik had hen nog nooit gesproken, maar omdat we samen aan die campagne werkten, is het dan toch gelukt.’

De dj-wereld is immers nog steeds gedomineerd door mannen, wat de opmars van Amber Broos des te opvallender maakt. ‘In het begin merkte ik wel dat ik niet altijd even serieus werd genomen. Ik was toen ook nog een pak jonger dan nu. Maar ik ben iemand die er dubbel en dik voor wil gaan om zichzelf te bewijzen. En verder denk ik dat je seksisme in zowat elke industrie tegenkomt. Ik kan het alleen maar toejuichen dat er de laatste jaren steeds meer jonge vrouwen beginnen te draaien.’

Als Belgische in de technowereld heeft Amber Broos goede voorbeelden gehad. Met Charlotte de Witte en Amelie Lens heeft ons land twee grote namen voortgebracht. ‘Ik denk dat het toen Charlotte en Amelie begonnen nog veel moeilijker was om als vrouw in deze wereld mee te draaien. Wanneer mensen mij nu vertellen dat ik in hun voetsporen aan het treden ben, vind ik dat een heel groot compliment. Zij zijn altijd mijn grote voorbeelden geweest. Niet omdat ze vrouwen zijn, maar omdat ze top-dj’s zijn.’

De MIA’s

Later deze maand neemt Amber Broos het op tegen Charlotte de Witte op de MIA’s in de categorie ‘dance’, een van de twee categorieën waarin ze genomineerd is. ‘Ik hoop stiekem dat ik aan dezelfde tafel als haar mag zitten. (lacht)’ In de categorie ‘doorbraak’ lijkt ze tussen namen als Gustaph en Aaron Blommaert dan weer een vreemde eend in de bijt. Maar die nominatie bewijst wél dat techno een pak populairder is geworden dan een paar jaar geleden.

‘Pas op, raven heeft altijd in ons Belgische DNA gezeten. In de nineties hebben artiesten als Yves Deruyter de Belgische dance op de kaart gezet. En ook op vlak van eurodance hebben we enorm veel betekend. We hebben die sound wereldwijd verspreid. Maar techno heeft de laatste jaren inderdaad aan populariteit gewonnen. Vooral zware hardtechno, de extreme variant, is aan het opkomen. Ik heb een theorie waarom, al is die niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. (lacht) Ik denk dat generatie Z, mensen van mijn leeftijd die heel gedigitaliseerd leven, steeds meer nood hebben aan een gemeenschapsgevoel. Iets echts. De technoscene is ontstaan in zwarte en queer communities, met als doel dat je op die feestjes kon zijn wie je wilde zijn. Dat vind ik nog steeds de mooiste boodschap van techno. Het is een liefdevolle plek, een heel open scene waar mensen zich tot aangetrokken voelen. Daarom kan ik het ook alleen maar aanmoedigen dat steeds meer jongeren zich erbij aansluiten.’

De MIA’s 2023 Op 24.01 in het Sportpaleis, Antwerpen. De awardshow wordt uitgezonden op VRT1. De festivalzomer: Amber Broos verovert de Mainstage van Tomorrowland Nog steeds te bekijken op VRT Max.

Amber Broos Geboren op 16 oktober 2002 in Leuven. Begint op haar twaalfde te dj’en dankzij haar vader. Draait een mengeling van tech house, techno en Belgische retroclassics. Presenteert het programma Untz op Studio Brussel. Bracht dit jaar ook een eigen single Amok uit. Maakt kans op twee MIA’s, in de categorieën ‘dance’ en ‘doorbraak’.