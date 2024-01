Aka Camille Gemoets Leeftijd 26 Locatie Brussel Instagram @roriwithi In het kort Popster in spe. Fan van Gilmore Girls. Te ontdekken op We Are Open.

De psychedelische electronica van Movulango, de suave rock van Jakomo, de melancholische luisterliedjes van Porcelain Id, de hyperpop van Zonmai: er valt weer heel wat te ontdekken op We Are Open, het showcasefestival van de Antwerpse Trix. Maar de opvallendste naam is misschien wel Camille Gemoets. De naar Brussel uitgeweken Luikse begon haar carrière bij het electroduo Beffroi, waarmee ze op haar zestiende het bescheiden hitje Swim scoorde en op Dour en Les Ardentes stond. Tot het noodlot toesloeg, haar muzikale kompaan overleed en ze zich in haar eentje moest heruitvinden.

In 2020 debuteerde ze solo. Als Rori, omdat er in België en Frankrijk al genoeg zingen de Camilles zijn en ze een grote fan van Gilmore Girls is. Na een paar singles in het Engels, stapte ze twee jaar geleden met Docteur over op haar moedertaal. Een slimme zet, zo bleek. Docteur werd in 2022 het vierde meest gedraaide nummer in Wallonië, verzamelde intussen vier miljoen Spotify-streams, leverde haar in de Waalse pers vergelijkingen met Olivia Rodrigo, Gayle en Angèle op en bracht haar zelfs tot op de Canadese televisie. Vorig jaar volgde de debuutep Ma saison en enfer, een verzameling eerlijke, frisse popsongs over opgroeien, mentale gezondheid en zelfrelativering. Als Rori de soundtrack van de hel verzorgt, willen wij er best heen.

Een willekeurige quote ‘Ik zing op de ep over mijn donkere kant. Mijn worstelingen, angsten, eenzaamheid en psychische problemen. Het is een collectie van alle negatieve dingen die ik heb gevoeld, zonder als een slachtoffer te willen klinken.’

In concert op 10.02 tijdens We Are Open in Trix, Antwerpen.



