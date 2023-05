Afscheid van Tina Turner (1939-2023): ‘Queen of Rock ’n Roll is vredig overleden’

Zangeres Tina Turner is overleden op 83-jarige leeftijd. Dat is woensdag bekendgemaakt op de officiële Instagramaccount van de rocklegende.

‘Tina Turner, de “Queen of Rock ’n Roll”, is vandaag vredig overleden na een lang ziekbed in haar huis in Kusnacht (waar ze al enkele jaren woonde, red.) bij Zürich, Zwitserland’, klinkt het in een persbericht van haar woordvoerder. ‘De wereld verliest met haar een muzieklegende en een rolmodel.’

‘Met haar muziek en haar eindeloze passie voor het leven heeft ze miljoenen fans over de hele wereld betoverd en de sterren van morgen geïnspireerd’, voegde de verklaring eraan toe op haar officiële account.

De in de Verenigde Staten geboren ster, die intussen de Zwitserse nationaliteit had, was een van de meest geliefde vrouwelijke rockzangeressen, bekend om haar charisma en tal van hits.

Uit het archief: 50 weetjes over de jarige Tina Turner

Turner, geboren in Tennessee als Anna Mae Bullock, begon haar carrière in de jaren vijftig. Ike Turner, die later haar man werd, ontdekte haar op 17-jarige leeftijd. De twee gingen samen muziek maken en scoorden in de jaren zestig en zeventig grote hits, zoals ‘River Deep, Mountain High’ en ‘Proud Mary’.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook solo was Turner een succes. In de jaren tachtig reeg de zangeres de hits aaneen en won ze talloze Grammy Awards. Zo scoorde ze wereldwijd met nummers als ‘Private Dancer’, ‘Tonight’, ‘What’s Love Got To Do With It’ en ‘The Best’. Haar show in Rio de Janeiro in 1988 trok liefst 180.000 bezoekers, en is daarmee nog steeds een van de grootste concerten ooit.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tegen die tijd was Turner al tien jaar vrij van haar gewelddadige huwelijk met Ike, die in 2007 overleed. Ze was later openhartig over het misbruik door haar voormalige echtgenoot tijdens hun huwelijk en hun muzikale partnerschap.

In 2008 en 2009 maakte Turner haar laatste wereldtournee. Daarna trok ze zich terug uit de showbusiness. Ze trouwde in 2013 met de Duitser Erwin Bach, met wie ze toen al jaren samen was.

Na haar pensioen kampte Turner met gezondheidsproblemen en in 2018 kreeg ze te maken met een familietragedie toen haar oudste zoon Craig een einde aan zijn leven maakte. Haar jongste zoon Ronnie stierf afgelopen december.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het Witte Huis prees haar als een ‘icoon’ en rouwde om ‘een enorm verlies’. Woordvoerster Karine Jean-Pierre hoorde het nieuws midden in een persconferentie en zei dat ze zelf een zeer grote fan was: ‘Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden’.