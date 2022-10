Ada Oda vormt de Brusselse brug tussen eightiespostpunk en Italiaans chanson

LEDEN: Victoria Barracato (zangeres), César Laloux (componist en gitarist), Aurélien Gainetdinoff (gitarist), Marc Pirard (bassist) en Alex De Bueger (drummer)

LOCATIE: Brussel

INSTAGRAM: @adaodaband

IN HET KORT: Band. Gevormd op Tinder.

IN HET LANG: Tijdens de eerste lockdown van 2020 vertrekt César Laloux, u misschien bekend van bands als The Tellers, Brns en Italian Boyfriend, voor twee maanden naar een dorp in Frankrijk met een MIDI-keyboard, Ableton en vage plannen voor een nieuw muziekproject. Even speelt hij met het idee om iemand te zoeken die in het Nederlands zingt. Tot hij Victoria Barracato, een Brusselse met Siciliaanse roots, op Tinder tegenkomt, met haar aan de praat raakt over muziek en uiteindelijk voorstelt om samen muziek te maken. In het Italiaans.

Twee jaar later is hun band Ada Oda uitgegroeid tot een vijfkoppige liveformatie die een brug slaat tussen twee muzikale oevers die wel héél ver uit elkaar lijken te liggen: eightiespostpunk en Italiaans chanson. Alsof een roepende Laura Pausini de studio in duikt met Sleaford Mods. Eerste singles Un amore debole en Niente da offrire excelleren in uptempo, rechttoe-rechtaanrock over de liefde en vriendschap. Of toch voor zover we er iets van verstaan. Eerder mochten ze in ons land het voorprogramma van Wet Leg en The Cool Green House verzorgen, momenteel zijn ze op tournee doorheen Italië en Frankrijk en op 25 november verschijnt hun debuutalbum Un amore debole. Ada Oda zou weleens uw nieuwe favoriete exportproduct kunnen worden. Capisci?

EEN WILLEKEURIGE QUOTE: ‘Italiaans is een heel expressieve taal. Zelfs als mensen me niet begrijpen, kunnen ze het verhaal volgen dankzij mijn intonatie en de manier waarop ik zing.’

IN CONCERT: op 5/11 in Muziekodroom in Hasselt, op 18/11 tijdens Fifty Lab in Brussel, op 4/12 in Cabron in Antwerpen en op 23/12 in Kinky Star in Gent.



