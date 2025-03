Voor fans van Skrillex en Justin Bieber: de knarsende electropop van 2hollis

AKA Hollis Frazier-Herndon LEEFTIJD 21 LOCATIE Los Angeles INSTAGRAM @2hollis IN HET KORT Zanger en producer. Mengt emorap met hardstyle. Voor fans van Skrillex en Justin Bieber.

Technisch gezien is 2hollis een nepobaby, maar dan wel een met een bijzondere stamboom. Zijn vader drumt in de postrockband Tortoise, zijn moeder stichtte samen met Skrillex het platenlabel Owsla. Vooral die laatste klinkt door in 2hollis’ knarsende geluid, al draait de jongeman nog heel wat andere internetgenres door de molen. Sommige nummers eindigen met hardstyle, terwijl andere naar electropop neigen. Ook de digitale emorap van Bladee is een referentie. Dankzij zijn androgyne voorkomen en melodieuze zangstijl wordt hij dan weer omschreven als een spirituele opvolger van Justin Bieber.



Op zijn elfde verjaardag kreeg 2hollis het audioprogramma Ableton cadeau. Geïnspireerd door fantasy begon hij trapbangers rond middeleeuwse thema’s te maken. Zijn ‘bardcore’ bereikte een nichepubliek op Soundcloud, maar toen hij zijn debuutalbum White Tiger uitbracht begonnen mensen pas echt over 2hollis te spreken. De teksten over ridders en draken werden ingeruild voor rauwe emoties, en als producer begon 2hollis zijn wereld te verrijken met witch house en clubmuziek. Met de twee volgende albums 2 en Boy was het hek helemaal van de dam en bereikte 2hollis zijn grenzeloze genremix van vandaag. Of zoals Pitchfork het treffend omschreef: ‘In tijden waarin dancemuziek pop is, en pop rap, en rap emo en alles elektronisch, brengt 2hollis dat allemaal samen in een bombastisch maar uniek geluid.’



Dat geluid bereikt steeds meer oren. Vorig jaar nam Playboi Carti-protegé Ken Carson 2hollis mee op tour, en verschillende publicaties tipten hem als artiest om in 2025 in de gaten te houden. Terwijl hij in juni 2024 nog in de kleinste zaal van de Botanique optrad, speelt hij deze maand in de grootste zaal van het Brusselse instituut. Misschien wordt dat meteen de laatste kans om de nieuwe Justin Bieber in een intieme setting te zien.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Minecraft heeft mijn leven veranderd. Dat is geen spel, maar een universum, een leven.’

In concert Op 12.03 in de Botanique.