24 voor ’24: waar mag u dit jaar naar uitkijken?

Dua Lipa gaat haar Psychedelische Era in, natte-haren-tv maakt haar comeback, Succession krijgt een potentiële troonopvolger en u gaat véél in de cinema zitten: een vooruitblik op het culturele jaar.

01) Slechts één Marvel-film

Deadpool 3. Dat is het.

Ligt het aan de acteursstaking? Is het een budgettaire maatregel? Heeft Marvel éíndelijk eens naar zijn fans geluisterd? Er verschijnt dit jaar in elk geval slechts één film in het Marvel Cinematic Universe. (Dat was geleden van 2012.) En het is dan ook nog eens een KNT-buitenbeentje: deel 3 van Deadpool, sinds 2019 deel van het MCU, belooft een buddy movie te worden in de lijn van 48 Hrs. waarin Ryan Reynolds de hulp krijgt van Hugh Jackman, die na zeven jaar opnieuw in het pak van Wolverine kruipt. We hadden nochtans durven te zweren dat hij doodging aan het einde van Logan. (24.07)

© National

02) The Great Calm van Whispering Sons

In wat verder een kalm voorjaar lijkt te worden voor de belpop tout court.

Op muziekvlak, en zeker op Belgisch muziekvlak, is het voorlopig rustig: behalve platen van onder meer The Bony King of Nowhere, Bolis Pupul en Meltheads valt er nog weinig te noteren. Het meest zijn wij benieuwd naar The Great Calm, de derde plaat van Whispering Sons, waarop ze een nieuw, opgewekter geluid zullen laten horen. Opgewekter. Niet opgewekt. (23.02)

© National

03) Nog een reeks over een West-Vlaamse politieagent

Na Chantal: Juliet.

Een zondagavondreeks waar we benieuwd naar zijn. In Juliet speelt Charlotte De Bruyne (Het smelt) een politie-inspecteur die terugkeert naar haar roots aan de kust. Het idee komt van de West-Vlaamse thrillerauteur Hilde Vandermeeren en scenarist Roel Mondelaers (De twaalf). De regie is in handen van Anke Blondé (The Best of Dorien B., Red Lights). (Voorjaar, VRT 1)

© National

04) En nóg eentje

Na Juliet: Styx.

Jeroen Dumoulein, de regisseur van Chantal, waagt zich aan de tv-adaptatie van Bavo Dhooges Styx. Sebastien Dewaele (Bevergem) speelt de corrupte flik Styx, die vermoord wordt en vervolgens in de Noordzee ontwaakt, maar dan zonder hartslag. Voor wie nu aan Beau Séjour 2 moet denken: Styx, het boek dan, was eerst. Een ambitieuze misdaadreeks met een horrortwist. (Voorjaar, Streamz)

© National

05) Het nieuwe boek van Leslie Jamison

Onze favoriete essayist is terug.

Zes jaar nadat ze furore heeft gemaakt met Ontwenning, een studie van haar eigen drankverslaving, verkent Leslie Jamison in Splinters onderwerpen als scheiding, kunst, moederschap en hoe je een leven opnieuw heropbouwt. Jamison wordt wel eens vergeleken met iconen als Joan Didion, Susan Sontag en David Foster Wallace. Bij elk boek is dat een beetje meer terecht. (12.03)

© National

06) De langverwachte opvolger van Band of Brothers

Dit jaar écht.

Masters of the Air liep vertraging op door de coronacrisis, beschuldigingen van wangedrag aan het adres van regisseur Cary Fukunaga en een verhuis van HBO naar Apple TV+ wegens budgettaire problemen, maar deze maand lijkt het er dan toch echt van te komen. Onder meer Austin Butler (Elvis), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) en Ncuti Gatwa (Sex Education) spelen mee in de opvolger van Band of Brothers en The Pacific, goed voor een budget van 300 miljoen dollar, over de lotgevallen van de Amerikaanse 100th Bombardment Group tijdens de Tweede Wereldoorlog. Blijkt dat nazi-Duitsland verslaan sneller gaat dan er een reeks over maken. (26.01, Apple TV+)

© National

07) De langverwachte plaat van Rihanna

Dit jaar écht. Mogelijk.

We weten het. We hadden het ook voorspeld voor 2023. En voor 2022. Voor 2021. 2020. Maar afgaande op de jongste hardnekkige geruchten heeft Rihanna op dit eigenste moment twee albums klaar én een miljoenendeal met Live Nation gesloten voor een wereldtournee die in het najaar van 2024 moet beginnen. Acht jaar na Anti, haar vorige album, zou het wel eens daadwerkelijk zover kunnen zijn. Niet dat er nog iemand beloftes durft te doen. (2024?)

© National

08) Yoko Ono in Tate Modern

‘De beroemdste onbekende kunstenaar’, aldus John Lennon.

Nu het stilaan duidelijk is dat de wereld Yoko Ono excuses verschuldigd is, doet Tate Modern zijn duit in het zakje met een retrospectieve van zeven decennia en meer dan 200 werken. Op haar negentigste krijgt ze eindelijk de status die ze verdient: die van een pionier in de multimediakunst en een belangrijk figuur in de avant-garde-, conceptuele, participatieve en performancekunst met een uitgesproken activistische inslag. Give peace a chance. (Vanaf 15.02)

© National

09) Dune: Part Two

‘Doen’ dus. Niet ‘djoen’.

Net nu we helemáál vergeten zijn waar deel één over ging (en hebben moeten opzoeken wat de correcte uitspraak van de titel ook weer was), komt Dune 2 in de zalen. Na twee jaar en veel vertraging keert Timothée Chalamet terug als Paul Atreides, krijgen we eindelijk meer dan een glimp te zien van Zendaya en blijkt er met Austin Butler, Florence Pugh en Léa Seydoux nog bekend volk rond te lopen op Planeet Zandbak. Sowieso gaat u veel in de cinema zitten dit voorjaar, met onder meer ook Luca Guadagnino’s Challengers, Alex Garlands Civil War, Inside Out 2, Ethan Coens Drive-Away Dolls en The Fall Guy met Ryan Gosling op de planning. Nu de box office weer op gang is gekomen, haast elke studio zich om zijn films uit te brengen. (01.03)

© National

10) De sequel van Joker die… een musical blijkt te zijn?

Wacht. Echt?

Verrassend: Joaquin Phoenix kruipt dan toch opnieuw in de rol van de Joker. Deel twee, opnieuw geregisseerd door Todd Phillips, zoomt in op Jokers psychotische romance met Harley Quinn, gespeeld door Lady Gaga. (Margot Robbies Harley Quinn blijkt zich in een ander universum te bevinden.) Nog verrassender: Joker: Folie à Deux zou een musical worden. In gelekte video’s is te zien hoe Lady Gaga een versie van Fred Astaire en Judy Garlands A Couple of Swells brengt. De Joker met jazz hands: 2024 wordt wild. (02.10)

© National

11) De comeback van De droomfabriek

En het knuffelbeertje?

De comeback van het jaar, als we mogen afgaan op de 10.000 inzendingen die De droomfabriek al kreeg. Blijkbaar zijn er héél veel mensen die warme herinneringen koesteren aan met natte haren en in pyjama op vrijdagavond in de zetel zitten. Bart Peeters, Gloria Monserez en sidekick Maaike Cafmeyer doen de dromen van vandaag in vervulling gaan. Verder zitten wij met één vraag: zouden kinderen nog altijd allemaal met dolfijnen willen zwemmen? (Voorjaar, VRT 1)

© National

12) Album vijf van MGMT

Dan toch geen one-record wonder.

Ook MGMT zélf dacht in 2018, toen hun vorige plaat verscheen, dat het over zijn piek was, maar dat was buiten TikTok gerekend. De track Little Dark Age groeide tijdens corona in een vertraagde versie uit tot een activistische meme, verzamelde meer dan een half miljard plays en bezorgde de band een nieuw publiek bij gen Z. Benieuwd of ze die lijn kunnen doortrekken op Loss of Life, hun vijfde album, waar Danger Mouse, Oneohtrix Point Never en Christine and the Queens aan meewerkten. (23.02)

© National

13) De eerste zaalshow van Jade Mintjens

Het comedydebuut van 2024?

Jade Mintjens, zilver op Humo’s Comedy Cup 2021 en sidekick in De ideale wereld en Ik heb het u letterlijk juist gezegd, maakt haar eerste volwaardige comedyshow met Bedankt om te komen. (Beleefd is ze wel.) Laat u evenwel niet misleiden door de affiche: een braaf bloemenmeisje is Mintjens allerminst. (Vanaf 01.02)

© National

14) The Regime

Een potentiële troonopvolger voor Succession én The Crown.

Kate Winslet, bazin van de limited HBO series sinds Mildred Pierce en Mare of Easttown, keert terug naar de tv-wereld als kanselier van een fictief hedendaags Midden-Europees land (met Matthias Schoenaerts als een van haar vazallen). Een politieke satire van de hand van Will Tracy, die meeschreef aan Succession. De regisseurs zijn die van The Crown en The Queen. Ideaal om het televisionele gat te vullen dat 2023 heeft geslagen. (04.03, Streamz)

© National

15) Dua Lipa’s Psychedelische Era

Met de hulp van Tame Impala.

Afgelopen zomer raakte het al bekend: het derde album van Dua Lipa is af, verschijnt in 2024 en leidt de popster weg van de disco van Future Nostalgia richting ‘seventiespsychedelica’. Daarvoor krijgt ze de hulp van Tame Impala’s Kevin Parker en PC Musics Danny L Harle, die de ‘kernproducers’ van de nieuwe plaat genoemd worden. Afgaande op Houdini, de fantastische eerste single, zijn wij heel, heel enthousiast. (2024)

© National

16) Het debuut van The Last Dinner Party

Een old-school Londense indiehype.

Mogelijk kent u The Last Dinner Party van de voortreffelijke single Nothing Matters (of de vermoeiende discussie over of ze nu wel of niet een industry plant zijn). Na een zorgvuldig opgebouwde campagne brengt het Londense vijftal volgende maand zijn debuutplaat uit, Prelude to Ecstasy, geproducet door James Ford, die ook achter de knoppen zat bij de laatste platen van Arctic Monkeys, Jessie Ware en Blur. Indiepop voor liefhebbers van Kate Bush, Sparks en Bowie. (Er is een reden waarom ze zichzelf omschreven als ‘vijf dads die vastzitten in prachtige jonge lichamen’.) (02.02)

© National

17) Een potentiële beste film van het jaar

The Zone of Interest.

De winnaar van de Grand Prix, de tweede belangrijkste prijs, op het voorbije festival van Cannes. Jonathan Glazer, de regisseur van Under the Skin, vertelt het verhaal van een nazi-officier die met zijn vrouw en vijf kinderen een idyllisch leven leidt in een prachtig huis vlak naast Auschwitz. Obscene huiselijkheid tegen een monsterlijke achtergrond die enkel indirect te zien en te horen is in de vorm van rookpluimen en geweerschoten. De banaliteit van het kwaad werd zelden scherper in beeld gebracht. (31.01)

© National

18) De nieuwe Bong Joon-ho

Mickey 17, mét R-Pat.

Bong Joon-ho heeft zijn tijd genomen na Parasite, de film waarmee hij de Palme d’Or, de Oscar voor beste film en die voor beste regisseur won, maar na vijf jaar heeft de Koreaanse regisseur dan toch een volgende film klaar. Mickey 17, een Engelstalige film met Robert Pattinson in de hoofdrol, moet een scififilm worden over een zogenaamde Expendable, een wegwerpwerknemer die voor gevaarlijke ruimtemissies ingezet wordt en bij zijn overlijden opnieuw gegenereerd wordt met een intact geheugen. U voelt waar dit naartoe gaat. (27.03)

© National

19) De opvolger van de Nintendo Switch

Switch’ seven-year itch.

In maart wordt de Switch, de derde meest verkochte console aller tijden (na de PlayStation 2 en de Nintendo DS) zeven, een verjaardag die voor enige speculatie zorgt. De traditionele levensduur van een spelcomputer is namelijk zeven jaar. Dalende verkoopcijfers, concurrentie van de veel krachtiger PlayStation 5 en Xbox X/S en berichten van anonieme game-ontwikkelaars lijken het alleen maar te bevestigen: de opvolger zit eraan te komen. Gezien er nog Switch-games aangekondigd zijn tot en met de zomer, zou de release wel eens voor dit najaar kunnen zijn. (Najaar)

© National

20) Verontrustend veel horrorgames

Waaronder eentje met de stem van Villanelle.

Opvallend veel interessante horrorgames komen onze richting uit. Er is de remake van ninetiesklassieker Alone in the Dark, maar dan met de stemmen van David Harbour (Stranger Things) en Jodie Comer (Killing Eve). Paranormal Tales, waarin je het einde van een found-footagevideo moet proberen te halen, heeft zich verontrustend hard laten inspireren door The Blair Witch Project. Het prachtige, handgetekende Bye Sweet Carole is een duistere twist op old-school Disneyfilms. En wat Ill is, behalve een kruising tussen Cronenberg en Resident Evil, kunnen we niet zeggen aangezien we de trailer niet durven te kijken. (2024)

© National

21) De furie van Furiosa

‘Oh, what a year. What a lovely year!’

Mad Max: Fury Road was een succes bij critici én publiek, maar toch deed George Miller er de volle negen jaar over om de opvolger van de grond te krijgen. Nu ja, eigenlijk is het een voorloper geworden: Furiosa is de origin story van Imperator Furiosa, het personage van Charlize Theron in de vorige film. Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) speelt haar jongere versie. Fun fact: Taylor-Joy heeft voor de film moeten leren rijden. (Parallel parkeren kan ze nog altijd niet. Een u-bocht van 180 graden met handrem aan hoge snelheid dan weer wel.) (22.05)

© Parisa Taghizadeh

22) De meest gehypete arthousefilm van 2023

Hot Priest + Internet Boyfriend = All of Us Strangers.

Een Britse queer film waar opvallend veel buzz rond hangt. Dat heeft alles met de cast te maken. De hoofdrollen zijn namelijk voor Andrew Scott, alias Hot Priest uit Fleabag, en Paul Mescal, de officiële Boyfriend van het Internet sinds Normal People, wat All of Us Strangers het etiket van ‘Avengers van de arthouse-hunks’ opleverde. Het verhaal – met een lichte scifi-toets – is dat van een scenarist die de dood van zijn ouders probeert te verwerken en een relatie met een jongere man begint in zijn desolate flatgebouw. Uw hart gaat meermaals breken. (14.02)

© National

23) Een Netflixreeks van de makers van Game of Thrones

3 Body Problem.

Tweehonderd miljoen dollar kregen David Benioff en D.B. Weiss, de showrunners van Game of Thrones, in 2019 om voor Netflix te komen werken. De scifi-reeks 3 Body Problem, een verfilming van de gelijknamige boekenreeks van Cixin Liu, is daar het eerste resultaat van. Het verhaal, over wetenschappers en buitenaards leven en met drie tijdslijnen, is te complex om in twee zinnen uit te doeken te doen. Onthoud: Netflix heeft er een nieuw paradepaardje bij. (Vanaf 21.03, Netflix)

© National

24) Joost op het Eurovisiesongfestival

Douze points pour les Pays-Bas.

De gentrificatie van het Eurovisiesongfestival zet zich verder. Groot-Brittannië stuurt Olly Alexander van Years and Years naar Malmö met een nummer van hyperpopdaddy Danny L Harle. Nederland luisterde dan weer naar de wil van het internet en laat de grote droom van Joost Klein, ondertussen toch ergens een kwart Belg, uitkomen. Op zijn lied is het nog wachten tot maart, maar toch: Eurovision 2024 wordt episch. (11.05, VRT 1)