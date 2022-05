Podcasts als even betrouwbaar ervaren als klassieke nieuwsmedia

Podcasts nemen een steeds belangrijkere plaats in het mediagebruik van de Belgen in, en vooral van jongeren. De helft van de luisteraars zet liever een podcast op dan de radio en nieuwspodcasts worden als even betrouwbaar ervaren als radio, tv of krant. Dat blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Mediafin, de uitgever van de kranten De Tijd en L’Echo.

Van de 1.500 volwassen Belgen die in januari online bevraagd werden, luistert 29 procent naar podcasts. Vooral jongeren zijn fan van de digitale uitzendingen: 47 procent van de 18- tot 24-jarigen en 44 procent van de 25- tot 34-jarigen luistert naar podcasts. Een belangrijke troef is dat je zo’n podcast kan beluisteren wanneer je wil: dat gebeurt liefst thuis (548 procent), tijdens de vrije tijd (26 procent) of onderweg (circa 20 procent).

Ook mediabedrijven hebben de podcast ontdekt. Zowat elke krant bijvoorbeeld biedt tegenwoordig een podcast aan. Acht op de tien podcastluisteraars vinden dat zo’n aflevering meer kennis en duiding geeft over bepaalde (nieuws)onderwerpen dan andere media.

Voor de klassieke media vormen podcasts ook een belangrijk middel om jongeren aan te trekken. ‘Voor een medium is het heel belangrijk om een instroom te hebben van nieuwe consumenten, nieuwe abonnees, nieuwe lezers’, zegt Mediafin-CEO Peter Quaghebeur. ‘Daar zijn podcasts uitermate voor geschikt.’

‘Ieder medium heeft zijn eigen gewoontes, bestaansredenen en onuitgesproken regels’, zegt Dorien Luyckx, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. ‘Bij podcasts is dat niet anders. Zo is het beluisteren van podcasts een veel individuelere en intensere audiobeleving dan radio. Bovendien ontstaat er een intiemere relatie tussen de podcast host en de luisteraars. Een goede kennis van en verstandhouding met je podcastpubliek maken dat zowel de makers als adverteerders hier sterk op kunnen inspelen.’