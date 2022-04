Podcast blikt in 5 afleveringen terug op leven van Daens

Erfgoedcel Denderland lanceert een podcast over Daens, de legendarische priester die in de 19e eeuw aan de wieg stond van een historisch belangrijke strijd tegen ongelijkheid. In 5 afleveringen blikken de makers terug op het leven van de Aalstenaar en zijn nalatenschap.

Telkens ongeveer 20 minuten lang en onder meer te beluisteren op Spotify. De podcast vertelt over Daens, maar ook de daensisten, die met de oprichting van een nieuwe partij de machtige Katholieke Partij hebben uitgedaagd. Ze stelt zich ook de vraag wat er gebeurde met de populaire daensistische beweging na het overlijden van priester Daens.

‘We onderzoeken niet alleen de geschiedenis van de daensistische beweging, maar ook de mythe die later rond Daens werd gesponnen’, zegt voorzitter Karim Van Overmeire van Erfgoed Denderland. De organisatie achter het initiatief is een samenwerking tussen Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove. Daens was dan ook niet enkel in Aalst gekend. ‘Priester Daens werd het boegbeeld van de strijd tegen de enorme ongelijkheid, maar hij stond niet alleen”, zegt erfgoedconsulent Michaël Van Houtte. “Zijn broer Pieter Daens bracht hem in contact met de Roelanders uit de streek rond Ninove. Samen richtten zij in 1893 in Okegem een nieuwe partij op: de Christene Volkspartij.’

De podcast start bij het ontstaan van de Christene Volkspartij, maar overloopt ook de rol van de priester in het parlement en de kerk. Twee afleveringen zijn dan weer opgedragen aan zijn nalatenschap en wat de makers omschrijven als ‘de mythe’ rond de man. Het verhaal wordt verteld door de stemmen van Luc Geeroms, Luckas Vander Taelen, Johan Velghe, Marc Verwaeren, Joris De Kegel, Frans-Jos Verdoodt, Carolien De Neef en Lutgarde De Ridder.

DAENS, de podcast is te beluisteren via Spotify, Google Podcasts, Apple podcasts of www.erfgoedceldenderland.be.