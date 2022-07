Jan Van Biesen stopt als nethoofd van Studio Brussel

Zijn taken worden overgenomen door Steven Lemmens, die al netmanager van MNM was en daar nu de dagelijkse leiding over het audio-, video- en onlineaanbod van Studio Brussel bijneemt.

Na vijftien jaar stopt de 55-jarige Jan Van Biesen als nethoofd van de radiozender Studio Brussel. Helemaal verdwijnen van de radio doet hij niet: Van Biesen schuift door naar de functie van aanbod verantwoordelijke van De Tijdloze. De beslissing kadert in het plan van de VRT om De Tijdloze verder uit te bouwen als radiozender en om “vanaf september met meer digitaal, divers en kwalitatief hoogstaand audio-aanbod de luisteraars te verwennen,” aldus Van Biesen.

De voormalige functie van Van Biesen wordt overgenomen door de 39-jarige Steven Lemmens, die al netmanager van radiozender MNM was. Die functie laat hij niet vallen, maar zijn taken bij Studio Brussel komen erbovenop.