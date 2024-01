Ex-radiopresentator Sven Pichal vrijgelaten onder voorwaarden

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Sven Pichal donderdag vrijgelaten onder voorwaarden. Dat werd vrijdag vernomen bij het Antwerpse parket-generaal. De ex-radiopresentator had in november de gevangenis al mogen verlaten en stond onder elektronisch toezicht.

De veertiger had beroep aangetekend tegen de verlenging van zijn aanhouding onder elektronisch toezicht door de raadkamer. De KI besloot donderdag om hem vrij te laten. Pichal moet wel veertien voorwaarden naleven, waaronder het opstarten van een behandeltraject met het oog op een residentiële opname voor zedendelicten en het zich houden aan een contactverbod met minderjarigen. Hij kreeg ook een horeca- en internetverbod opgelegd, mag geen alcohol of drugs gebruiken en moet een vaste woonst behouden.

‘Hij is dankbaar voor deze kans en zal de mogelijkheid benutten om op intensieve wijze zijn problemen aan te pakken samen met zijn directe omgeving. Hij zal dit in alle rust en sereniteit doen, conform onder meer het opgelegde absolute contactverbod met de pers’, zeggen zijn advocaten Walter Damen en Davina Simons in een reactie.

Volgens het parket is het onderzoek intussen afgerond en heeft de onderzoeksrechter het dossier meegedeeld aan het parket voor het opstellen van de eindvordering.

Pichal werd eind augustus aangehouden op verdenking van het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Hij nam daarop met onmiddellijke ingang ontslag bij de VRT, waar hij onder meer ‘De inspecteur’ presenteerde op Radio 2.