Toneelhuis krijgt tijdelijk andere leiding

Het Toneelhuis komt tijdelijk onder een andere leiding te staan, nu algemeen directeur Maud Van de Velde en artistiek directeur Kathleen Treier te kennen hebben gegeven dat zij wegens ziekte hun taken niet meer kunnen uitvoeren. Koen Roofthooft werd aangesteld als zakelijk leider ad interim. De vijf makers van de artistieke kern nemen de artistieke leiding ad interim op zich. Dat werd maandagavond bekendgemaakt in de Bourlaschouwburg.

Het subsidiedossier 2023-2027 van Toneelhuis kreeg een negatief advies van de beoordelingscommissie. ‘Dat heeft begrijpelijkerwijze voor veel onrust gezorgd bij de directie, de artiesten en de medewerkers en ons publiek’, zegt Jan Rombouts, voorzitter van de Raad van Bestuur. Een officieel beoordelingsadvies wordt pas tegen einde juni verwacht. ‘Maar dat wil niet zeggen dat we tot dan stil zitten. Integendeel: wij nemen onze verantwoordelijkheid op en doen al het nodige om de toekomst van dit huis veilig te stellen.’

Zowel de algemeen als de artistiek directeur hebben te kennen gegeven dat ze hun taken wegens ziekte niet meer kunnen uitvoeren. ‘Als Raad van Bestuur kunnen wij deze mededeling alleen maar respecteren. Voor de periode van hun afwezigheid hebben we Koen Roofthooft aangesteld als zakelijk leider ad interim. Koen is hoofd planning en productie en werkt al bijna twee decennia in Toneelhuis. Hij kent de interne werking en de financiële situatie als geen ander en geniet het volle vertrouwen van Toneelhuis en de Raad van Bestuur. Daarnaast nemen de vijf makers van de toekomstige artistieke kern – Olympique Dramatique, FC Bergman, Lisaboa Houbrechts, Gorges Ocloo en Benjamin Abel Meirhaeghe – collectief de artistieke leiding ad interim op zich.’

Wat de toekomst brengt, weet Rombouts niet. ‘Maar als Raad van Bestuur appreciëren wij enorm de grote dagdagelijkse inzet waarmee zoveel mensen van dit theater een prachtig artistiek huis maken dat gerenommeerd is tot ver over de landsgrenzen heen. Wij vragen iedereen, ook de overheid, om vertrouwen te hebben in de ongelooflijke kracht van dit huis.’