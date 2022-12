Jong ouderschap? Een ware komedie! Zo blijkt uit ‘On purge bébé’ in De Munt

De Munt trakteert op een geestig jaareinde met de vrolijke opera On purge bébé.

(c) Jean-Louis Fernandez

Op 10 april 2022 overleed de Belgische componist Philippe Boesmans. Zijn laatste werk is On purge bébé. Het is een eigenzinnig en kwiek klinkende soundscape voor de komedie die de Franse komedieschrijver Georges Feydeau in 1910 schreef. Na het heengaan van Boesmans voltooide Benoît Mernier de partituur.

In die komedie zijn we te gast bij de jonge ouders Julie en Bastien Follavoine. Naast het opvoeden van hun zevenjarige zoon Toto – een jongetje met constipatieproblemen – proberen ze ook professioneel te overleven. Bastien verkoopt porselein. Zijn specialiteit? Porseleinen WC-emmers! Het Franse leger overweegt een grote bestelling te plaatsen. Net wanneer een vertegenwoordiger van het Franse leger het echtpaar bezoekt om te onderhandelen over de bestelling, trachten vader en moeder hun zoon te verleiden om een glaasje laxeersiroop te drinken. Ambiance!

De ambiance komt niet zozeer van de muziek maar van het spel, de regie én het decor.

De ambiance in De Munt komt niet zozeer van de muziek – een rijke, in het operarepertoire verankerde maar in de zanglijnen soms wat stroeve compositie – maar van de regie, het spel én het decor. Decorontwerper Etienne Pluss katapulteert de handeling in een ingenieus decor waarin gele, zachtroze, zachtgroene en zachtgrijze tinten domineren. Het openingsbeeld is een kinderkamertje, inclusief een poster van het Kuifje-album Raket naar de maan. Toto zoon ligt in bed met zijn favoriete knuffel. Zijn ouders dolen, zoals alle jonge ouders, als zombies door het kamertje.

(c) Jean-Louis Fernandez

Dat kamertje schuift heel geleidelijk open tot een immense kamer. Wanneer de soldaat op bezoek komt, blijkt die kamer ook diep onder het niveau van de begane grond te liggen. Daardoor kan de soldaat de woonst van de jonge ouders enkel betreden via een gigantische showtrap. Die trap oogt als een publiekstribune. Dat die trap kan open en dicht schuiven, maakt het decor een heerlijk ‘rekwisiet’ in komische scènes.

(c) Jean-Louis Fernandez

De kleine spelersploeg excelleert in dit decor. Regisseur Richard Brunel weet de zangers zó te regisseren dat hun komisch spel flirt met het karikaturale zonder ongeloofwaardig te worden. Sopraan Jodie Devos is een flamboyante moeder, bariton Jean-Sébastien Bou een heel geestige vader. De twee flaneren met zichtbaar veel spelplezier over de scène, gooien met porseleinen potten en toveren met mimiek en een grote fles laxeermiddel. Ze maken On purge bébé tot een muzikaal wat veilige maar voorts erg vermakelijke opera in een piekfijn decor dat elke toeschouwer anderhalf uur kijk- en luisterplezier geeft. En je met een zachte glimlach terug het kerstmarktkabaal in stuurt.

On purge bébé! speelt tot 29 december in De Munt. demunt.be