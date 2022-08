Regisseur Franz Marijnen (79) overleden

Toneelregisseur Franz Marijnen is in de nacht van dinsdag op woensdag op 79-jarige leeftijd overleden in Bonheiden.

Dat meldt zijn familie woensdag.

Marijnen werd op 4 april 1943 geboren in Mechelen. Hij studeerde regie aan het RITCS (Hoger Rijks Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding) in Brussel. Tijdens zijn studie begon hij al te regisseren voor het Mechels Miniatuur Teater. Bij het begin van zijn carrière maakte hij het werk van de Poolse theaterhervormer Jerzy Grotowski bekend in Nederland en België. Daarna week hij uit naar de Verenigde Staten, waar hij het experimentele gezelschap Camera Obscura stichtte. Vanaf de tweede helft van de jaren 1970 was hij weer in Europa werkzaam.

Aaah, een fantastisch theaterman, regisseur is niet meer🥀Franz Marijnen (1943-2022) pic.twitter.com/PRQt0TbxY5 — 🎬 Ulrica 🎭 (@ulrica_delamar) August 3, 2022

Marijnen werd de eerste directeur (van 1977 tot 1983) van het Rotterdamse Ro Theater. In het Ro Theater en later als freelance regisseur bij onder andere het NNT en NTGent maakte hij grootschalige producties als Wasteland (Rotterdam, 1980) en Bataille Bataille (Groningen, 1992). De methodiek van Grotowski bleef als uitgangspunt dienen. Daarmee was Franz Marijnen ook een van de weinigen die erin slaagden grotezaalproducties te maken met een duidelijk experimentele stempel.

In 1993 werd Marijnen intendant van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel. Hij maakte er producties van klassieke repertoirestukken zoals Koning Lear (1987) en Oedipus/In Kolonos (1994). Ook trok hij publiek aan uit Franstalig Brussel. Hij spande zich in om de Arabische cultuur een plek te geven in de KVS. Na zeven jaar directeurschap nam hij in 2000 ontslag, mede door de financiële problemen van het gezelschap. Marijnen verbond zich daarna aan het Nationaal Toneel in Den Haag. Hij nam er een nieuwe start, met

producties als Glenn Gould (2008) en Pier Paolo Pasolini – P.P.P. (2010). Sinds 2012 regisseerde hij weer in Mechelen bij ’t Arsenaal, het voormalig Mechels Miniatuur Teater. Daar maakte hij begin 2014 Scarlatti, een project met een internationale cast.