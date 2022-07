Circusartiesten buitelen als popcorn door de lucht in bloedstollend ‘I love you two’

Het Zweeds/Franse circusgezelschap Circus I Love You brengt met I Love You Two een naar popcorn en pannenkoeken geurende voorstelling. Daarin vieren drie circusduo’s de liefde op een acrobatische manier.

ACROBATEN DIE OOK PANNENKOEKBAKKERS ZIJN

Volg – in de ruime omgeving van het Park Groot Schijn in Deurne – de geur van popcorn en pannenkoeken en je belandt pal voor de felroze tent van Circus I Love You. De gele slingers op de tent verraden dat dit circus houdt van schwung. Acrobatische én muzikale schwung.

Wanneer de in glittervestjes getooide verwelkomingsploeg naar de zwevende orkesthoek net onder de nok van de tent klimt, vezelt onze buurman: ‘Aah, dat zijn de muzikanten!’ Deels waar. De leden van dit circusgezelschap zijn alles tegelijk: technici, chauffeurs, pannenkoekbakkers, popcornchefs, muzikanten én acrobaten.

ACROBATIE BEZEGELT MET EEN KNUFFEL

Julia Simon en Julien Auger openen de voorstelling met adembenemende luchtacrobatie. Het hele nummer wordt bezegeld met een innige omhelzing. Ook Sade Kampilla en zijn compagnon bezegelen hun gedol met de cello en met twee manshoge metalen ringen waarin ze tollen met een knuffel. Dat geldt ook voor Philomene Perrenoud en Felix Greif. Die twee luchtacrobaten zoeken de grenzen van het mogelijke op. Heel even overschrijden ze die grens met een struikelpartij tot gevolg. Alle nummers zijn zo straf dat de voorstelling haast geldt als een natuurlijke ‘eyelift’.

Circus I Love You biedt met I Love You Two een heerlijke avond vol acrobatisch kunst- en vliegwerk. Maar de omhelzingen zijn een tikkeltje te mager om de voorstelling te presenteren als een ‘ode aan elkaar graag zien en met liefde ondersteunen en inspireren’. Al zijn de bezorgde, liefdevolle blikken die de acrobaten elkaar toewerpen charmant. Het lieflijk geloer blijft een doorzichtig ‘excuusje’ om steengoede acrobatie te tonen. Nochtans staat er tussen de muzikanten/acrobaten een fantastische muzikant. Zijn naam is Periklis Dazy. Deze trompettist heeft veel meer in zijn mars dan mooie muziek bij spelen bij de virtuoze acrobatentoeren van zijn collega’s. Dat talent verzilvert Circus I Love You hopelijk in toekomstige shows.

I Love You Two van I Love Circus speelt nog tot 27 juli op de Zomer van Antwerpen. Alle info: zva.be en circusiloveyou.com