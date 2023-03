Muzikant Aram Abgaryan (Krankk): ‘Metaverse is de toekomst’

Producer en pianist Aram Abgaryan zet met zijn band Krankk deSingel in lichterlaaie tijdens het hiphopfestival Blueprint.

In 2021 palmde Krankk deSingel in met Reset, een show waarin ze pleitten voor een ‘reset’ van de wereld. Het Antwerpse trio, met naast Abgaryan ook drummer Thomas Geysen en gitarist Willem Heylen, zorgde voor livemuziek – meanderend tussen techno, jazz en hiphop – bij een imponerend spektakel. Er was dans, zang, video én er werd gespeeld met geuren. In hun nieuwe voorstelling Genesis, die tijdens Blueprint in première gaat, gaan ze nog een stapje verder.

Voor Genesis ‘oefenden’ jullie op Pukkelpop.

Aram Abgaryan: We hebben er het immersieve systeem van audiobedrijf Kage Audio uitgetest. Dat systeem werkt niet met de typische stereo, maar verdeelt het geluid over de ruimte waardoor je een ‘immersieve sound’ krijgt. Alsof de muziek je opslokt. Dát is wat Reset miste en wat Genesis typeert. Die titel verwijst niet naar de band van Peter Gabriel, maar naar het scheppingsverhaal. Je beleeft in deSingel onze ‘immersieve wedergeboorte’. Ons doel? Iedereen doen dansen. Ook mensen die minder goed zien of horen.

De manier waarop muziek gebracht wordt, evolueert vandaag amper. Er is zo veel meer mogelijk.

En ook ‘fans van Massive Attack, Burial, Goldie en Chase & Status’, staat in de perstekst.

Abgaryan: Klopt. Thomas, Willem en ik hebben elkaar ontmoet aan het conservatorium in Antwerpen. Dankzij die opleiding kunnen we muziek ontrafelen en heropbouwen, wat we doen in Genesis. We brengen eigen nummers en we stoppen invloeden van de bands die je opsomde in een dansbaar jasje. Eigenlijk deed ik dat als kleuter al. Op mijn minipiano speelde ik pophits na. Mijn moeder vond dat de max. (lacht)

Wat maakt jullie show de max?

Abgaryan: We tillen de beleving naar een futuristisch niveau dankzij het metaverse. Daar ligt de toekomst, ook voor muziek. Aan het begin van de show kun je een QR-code scannen en zo onze metaverse binnenstappen. Vervolgens krijg je een NFT-artwork waarmee je een fan token kunt claimen. In het metaverse is er veel meer interactie met je publiek dan op pakweg Spotify.

Jullie werkten ook aan Charlotte De Corts kortfilm Ungodly. Hoe oogt de toekomst?

Abgaryan:Minstens zo gevarieerd. Onze droom is om samen te werken met de grootste internationale artiesten uit de muziek maar evengoed uit de game-, film-, opera- en theaterwereld. De manier waarop muziek gebracht wordt, evolueert vandaag amper terwijl er zo veel meer mogelijk is. Ons volgende project? We werken aan een nieuw album, met onder meer Selah Sue.