Missie 2024 is een stevige show die je met kennis van zaken en een sterke strohalm hoop de toekomst in stuurt.

‘Stel dat we in een capsule alle belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen uit 2024 stoppen. We begaven het ding. Het wordt gevonden in 4024. Wat willen we de mensen uit 4024 tonen over ons leven?’ Dat is het uitgangspunt van Missie 2024. Helsmoortel stelt de vraag met een grote, oranje capsule in haar handen. Gek genoeg legt ze die mooie capsule meteen uit het zicht alvorens aan een indrukwekkende verteltrip te beginnen.

Enkele jaren geleden was Helsmoortel nog een gerespecteerd kankeronderzoeker. Maar ze worstelde met de traagheid van een onderzoekproces. Dus vond ze zichzelf heruit tot science comedian. Een science comedian focust niet op (traag) onderzoek, maar op de snelheid waarmee de mensheid dankzij onderzoek evolueert.

Helsmoortel doet geen half werk. Ook nu weer pakt ze de zaal in vanaf een funky vormgegeven podium. Denk ruimtestation meets showdecor, inclusief zestien zilveren discoballen plus groot projectiescherm. Vanop dat podium katapulteert ze een aanzienlijke portie kennis de zaal in. Dankzij haar verteltalent én de zeer vlotte interactie met de projecties hang je twee uur aan haar lippen. Haar fascinatie voor ruimtevaart geeft ze moeiteloos door. Net zoals haar verbazing én bezorgdheid over, bijvoorbeeld, het opgraven van mangaanknollen op de zeebodem, de door zijn anus ademende ‘modderkruiper’ en de kwetsbaarheid van de Cavendish-banaan (de enige banaansoort die in onze winkels ligt).

Hetty Helsmoortel heeft zo veel (ontzettend interessants) te melden dat een grapje over Suzywafels met een verraste schaterlach wordt onthaald. Deze science comedian mag echt nog iets vaker verrassen met iets meer grapjes die geen kennisbommetjes zijn.

Helsmoortel is een groot bewonderaar van de (wetenschappelijke) innovaties die Elon Musk mogelijk maakt. Maar ze voelt zich – terecht – verplicht een kanttekening te maken bij Musks machtspositie. En ze wijst ook op de gevolgen van verkeerd advies door Donald Trump. Op 8 april 2024 was er een totale zonsverduistering in Amerika. Trump vond een brilletje dragen onzin, veel mensen volgden zijn voorbeeld. Na de zonsverduistering was dé trending zoekterm in Google: ‘My eyes hurt’…

Dat de show uitmuntend gestructureerd is, blijkt uit ons notitieschriftje. Dat oogt alsof we een glashelder college over wetenschappelijke innovaties meepikten. Maar uit de aanblik van dat schriftje blijkt ook iets anders. Helsmoortel worstelt met de rol méér te zijn dan een wetenschapper die over het talent beschikt om mensen te begeesteren. Heel even toont Helsmoortel een foto waarop ze samen met haar partner glundert naast de Space Shuttle Atlantis. Kort raakt ze de band met haar overleden grootvader aan. Die kleine persoonlijke momentjes zijn kostbaar maar iets te veel bij de haren gesleurd. Ze kunnen iets inventiever doorheen de vertelling verweven worden. Helsmoortel meldt ontroerend mooi nieuws op het einde van de show. Want haar gezin zal in januari 2025 uitbreiden. Mogelijk – hopelijk – zal dit leiden tot een even indrukwekkende, informatierijke maar misschien nog wat grappiger, persoonlijker ingevulde en inventiever gestructureerde Missie 2025.

Missie 2024 van Hetty Helsmoortel reist tot 5 april 2025 door het land. hettyhelsmoortel.be

