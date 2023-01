Milo Rau stopt als artistiek leider van stadstheater NTGent

Regisseur Milo Rau stopt over enkele maanden als artistiek leider van stadstheater NTGent. De 46-jarige Zwitser is aangesteld als intendant van de Wiener Festwochen, een Oostenrijkse cultuurfestival. Een opvolger is nog niet gekozen.

Milo Rau startte in 2018 als artistiek leider van het NTGent, waar hij met kunst en activisme ging experimenteren. De combinatie zorgde enkele keren voor controverse, zoals toen hij in de productie Lam Gods een teruggekeerde Syriëstrijder wou casten. Later liet hij een koppel op het podium vrijen in de nabijheid van kinderen.

Achter de provocerende stijl schuilt een internationaal erkend talent die de Europese theaterprijs in de wacht sleepte en ook een eredoctoraat aan de UGent op zijn palmares mocht plaatsen.

Het NTGent wil geen stijlbreuk en bekijkt op welke manier het een nieuwe artistiek leider zal aanstellen. Rau blijft wel nog enkele seizoenen actief bij het stadstheater als huisartiest. Hij blijft ook betrokken bij de programmatie van volgend seizoen.