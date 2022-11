Hetty Helsmoortel stuurt je slimmer en gelukkig(er) de wereld in

Op de warmste oktoberdag ooit ging Hetty Helsmoortel in de Gentse Minardschouwburg in première met Missie 2022. Daarin deelt ze de belangwekkendste wetenschapsnieuwtjes met haar publiek. Het is een show die besprenkeld is met een heerlijk humorparfum.

(c) KREW Collective

Vorig jaar scoorde ze met Missie 2021, dit jaar scoort ze beter met Missie 2022. Er staat nog steeds een gedegen wetenschapster met een heel gezonde nieuwshonger op de scène. Maar die wetenschapster is gegroeid als vertelster. En het decor – dat vorig een controlecentrum van een ruimtestation was – is dit keer kleiner maar veel krachtiger. Helsmoortel staat op een kale scène. Boven die scène hangt een projectiescherm in de vorm van de James Webb-telescoop waarmee NASA momenteel het heelal bestudeert. Hoe? Geen mens die dat duidelijker kan uitleggen dan Helsmoortel.

Helsmoortel vertrekt van de uitspraak ‘The world is awful. The world is much better. The world can be much better’. Dit is een uitspraak van de Zweedse arts en onderzoeker Hans Rosling. In haar show focust ze vooral op het tweede zinnetje. Ze vertelt honderduit over, bijvoorbeeld, enorme stappen die onderzoekers zetten door muizenembryo’s te laten ontstaan zonder de hulp van een zaad- en eicel. Of over de methode die ontwikkeld is om mensen die lijden aan locked-insyndroom terug te laten communiceren.

(c) KREW Collective

DE ELLENDE ALS TRAMPOLINE NAAR OPTIMISME

Is Helsmoortel een wereldvreemde nerd die met oogkleppen naar de wereld kijkt en enkel heuglijk wetenschapsnieuws ziet terwijl ganser landen verkommeren, overstromen, uitdrogen en uitgemoord worden? Helemaal niet! Ze jaagt verschillende keren een verschrikte zucht door de zaal met enkele grafieken of beelden. Waaronder een grafiek van de aangroeiende wereldbevolking. Of beelden die duiden wat de impact is van de oorlog in Oekraïne op de landbouw en de ruimtevaart.

Die zucht vangt ze telkens vakkundig op met wetenschappelijk doortimmerd optimisme. Dat doet ze gezwind. Daar is een goede reden voor, zo bekent ze tijdens een scène waarin ze uitlegt wat de impact is van Logics rapsong 1-800-273-8255. Die titel is niet zomaar het cijfer. Het is het nummer van de Amerikaanse zelfmoordlijn…

(c) KREW Collective

Die ene scène treft je midscheeps maar toont ook het groeipotentieel dat Helsmoortel nog heeft als ‘science-comedian’ of, zoals ze zichzelf liever noemt, ‘wetenschapswatcher’. Haar show is perfect opgebouwd met loepzuivere bruggetjes van het ene naar het andere onderwerp. Ze vertimmert elke toeschouwer tot een bolleboos met een groter geluksgevoel dan vóór de show. Maar soms neemt de wetenschapper in haar het heft nog iets te stevig in handen en dan remt ze de wetenschapswatcher die moeiteloos in interactie gaat met het publiek of iets langer de emotie in de zaal kan laten zinderen alvorens een verse casus te serveren.

Dat is detailkritiek. Op zulke kritiek kan je focussen omdat de show het publiek anderhalf uur muisstil krijgt en staat als een huis.

Missie 2022 is een prachtig vormgegeven en stevig gebouwd huis waarin het geweldig goed toeven is. De rondleiding is boeiend en efficiënt, rakend en verrijkend. Soms klinkt er muziek en die muziek mag best wat langer klinken.

Missie 2022 reist nog tot 31 maart 2023 door het land. hettyhelsmoortel.be