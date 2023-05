Het Theaterfestival deelt vijftien ‘klapzoenen’ uit

Het Theaterfestival maakte bekend wat de vijftien belangwekkendste voorstellingen van het voorbije seizoen zijn. In september wordt het merendeel van deze voorstellingen getoond tijdens Het Theaterfestival van 7 tot 17 september in Brussel.

De jury – bestaande uit Charlotte De Somviele (De Standaard), Filip Tielens (De Standaard), Audrey Leboutte (Zinnema), Wim Van Parijs (ex-programmator CC De Westrand), Emilie Kabongo (Kunstenfestivaldesarts), Gable Roelofsen (acteur), Lore Missinne (CC Brugge), Wouter Hillaert (cultuurjournalist en docent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen) – koos uit de ruim tweehonderd voorstellingen die ze zagen vijftien ‘parels’ oftewel ‘klapzoenen’. ‘Sommige eerder een klap, rond zware thema’s als onderdrukking, pedofilie, rouw of seksuele roes. Andere eerder een zoen, van lichte verliefdheid tot een smakelijk diner.’

Het zijn vijftien heel verschillende voorstellingen die zowat alle genres vertegenwoordigen. Behalve opera en comedy. Dat valt, gek genoeg, buiten de ‘scope’ van de jury…

Deze vijftien ‘klapzoenen’ kan je in september in Brussel (her)beleven:

Analoog – DE HOE / Louis Janssens & Willem De Wolf

‘Eindelijk eens een voorstelling die generaties niet tegenover elkaar zet, of uitgaat van het klassieke meester-leerling narratief, maar toont hoeveel (theatraal) potentieel er in verzoening zit.’

Check de recensie van Knack Focus.

DARK MATTER – Cherish Menzo & GRIP & Frascati Productions

‘De jury had weinig verweer tegen de onbevattelijke overtuigingskracht van zoveel performatieve eigenzinnigheid. DARKMATTER maakt van het theater weer een plek vol onuitgegeven potentieel.’

De Bleke Baron – KOPERGIETERY & KGbe

Als weinig ander jeugdtheater tijdens het afgelopen seizoen overtuigde deze voorstelling de jury van haar kunst om op twee niveaus te communiceren: eenvoudig voor kinderen, dubbelzinnig voor volwassenen.’

De uitnodiging – Laura van Dolron

‘De uitnodiging geeft moed en hoop – en ook wel een beetje jaloezie om zoveel kwetsbare communicatie en verheugend levensgeluk. Dit is een zalig zoete voorstelling, die toch niet per se zoet smaakt.’

Een leuk avondje uit – hetpaleis, Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel / Jetse Batelaan

‘Straf spel, ingenieuze theatrale ingrepen en een gedurfde thematiek maken van Een leuk avondje uit een van de beste voorstellingen van vorig seizoen.’

EXIT – Circumstances

‘De spannendste circusvoorstelling die vorig seizoen in Vlaanderen te zien was.’

Check de recensie van Knack Focus.

Mimi’s Shebeen – Alesandra Seutin / Vocab Dance & KVS

‘Als het doek opgaat, wacht ons Tutu Puoane in een eindeloos kleed. Boven haar maakt een enorme ventilator duidelijk dat we terechtgekomen zijn in de diepe ondergrond van de stad. In de drapering van haar kleed verbergen zich acht performers.’

‘Hebben we in de Lage Landen een eigen Kae Tempest? Ja hoor, ze heet Lisa Verbelen. Samen met jazzmuzikant en muzikaal wonderkind Hendrik Lasure tekent de actrice van het Vlaams-Nederlandse collectief BOG. voor het opwindendste theaterconcert van het jaar.’

The making of Berlin – BERLIN / Yves Degryse

‘Als meesters in storytelling halen Yves Degryse en co. weer alles uit de kast om hun publiek compleet mee te zuigen in het verhaal, niet in het minst dankzij hun spannende intrige en gelaagde montage.’

The NarcoSexuals – Studio Dries Verhoeven

‘Meer dan over chemseksende mannen doet ze een indringende uitspraak over de hang naar verdoving én intimiteit van een neoliberale post-covid samenleving.’

TWO. is not a solo – Lisa Verbelen en Hendrik Lasure / BOG. & Het Zuidelijk Toneel

‘Hebben we in de Lage Landen een eigen Kae Tempest? Ja hoor, ze heet Lisa Verbelen. Samen met jazzmuzikant en muzikaal wonderkind Hendrik Lasure tekent de actrice van het Vlaams-Nederlandse collectief BOG. voor het opwindendste theaterconcert van het jaar.’

Check de recensie van Knack Focus.

Vake Poes; of hoe God verdween – laGeste / Lisaboa Houbrechts

‘Vake Poes dwong bij de jury respect af. Het gebeurt nog maar zelden dat je op toneel een vertelling ziet die zo omvattend durft te zijn in zowel de tijdsboog als de (duistere) thema’s die ze bestrijkt, gaande van pedofilie tot collaboratie.’

Check de recensie van Knack Focus.

VanThorhout – Alexander Vantournhout / not standing

‘Met zijn zwiepende hamer weet hij de hele eerste rij te doen terugdeinzen. Maar het is bovenal de elegante zachtheid in VanThorhout die deze solo onderscheidt van eerder werk.’

Voorjaarsontwaken – Wolf Wolf

‘Voorjaarsontwaken weerspiegelt de fragmentarische werkelijkheidservaring van deze jonge spelers (en van ons allen), maar weet die toch te vatten in één grote spanningsboog.’

Check de recensie van Knack Focus.

What remains – Ultima Vez

‘What Remains biedt de perfecte familietrip. Het maakt waar wat het belooft: het blijft hangen.’

Zeemaal – Laika / Sien Vanmaele

‘ Zeemaal is een epische TED-talk op smaak, in het licht van morgen. Bereid met uiterste zorg. Zorg voor de publiekservaring, maar ook voor wat ons allen te wachten staat’

Check de recensie van Knack Focus.