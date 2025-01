Herwig Ilegems en dochter Kika verrassen met Once, even guitig en krachtig als de beste vader-dochterband.

Ja, we waren gezond sceptisch over de samenwerking. Herwig Ilegems is een van onze allerbeste acteurs met een tragikomisch charisma waar de hele scène van gaat stralen, nog voor er een spotje ontstoken is. ‘Kan zijn dochter overeind blijven en is zij opgewassen tegen zo veel uitstraling en ervaring?’, was onze te onderschattende vraag.

Kika Ilegems kan moeiteloos naast haar vader spelen en overvleugelt de brave man zelfs. Op haar dansante manier

Na enkele minuten Once was het antwoord overduidelijk: ja, Kika kan moeiteloos naast haar vader spelen en overvleugelt de brave man zelfs. Zij doet dat op haar dansante manier. Terwijl hij op zijn smakelijke spelersmethode, mompelend en wonderlijk weerwerk biedt. De twee laten zich ook niet

zomaar door hun vader-dochterrelatie inspireren. Daarnaast halen ze er ook enkele intrigerende kunstwerken van Dirk Hendrikx bij. Elk kunstwerk – van manshoge ravenzwarte vleugels en een magnetisch pak tot een intrigerend cimbalenjurk – vormt de aanleiding voor een scène.

The burrow, gaat het om vleugels van twee meter lang die op televisie ook al opdoken in de serie Clinch. Herwig Ilegems hijst de vleugels op zijn schouders, Kika kruipt erin en daar wervelen ze over de scène. Het is een misschien wat makkelijk maar ook een vanzelfsprekend en, met zo’n megabekende vader, ook een broodnodig beeld: de dochter kruipt vanonder de ouderlijke vleugels. Vervolgens gaat vader langs de kant zitten en krijgt de dochter de scène voor zich alleen. Die gebruikt ze om een eenvoudige maar krachtige danssolo te brengen. Een solo waaruit blijkt: deze danseres draagt een power in zich die haar vleugels geeft, zonder de hulp van ‘papa’.

Once bouwt secuur op van een portret van de vader-dochterband naar het portret van twee gedreven kunstenaars die elk hun talent inzetten om tegenover alle gejaagdheid wat zachtheid, humor en klingelende tederheid te plaatsen.

Al zorgt een dialoog met die vader wel voor guitige en ontroerende scènes waarin onder meer Hendrikx’ magnetische pak, zijn cimbalenrok en een dansante matras een cruciale rol spelen. Vader en dochter Ilegems bouwen hun Once secuur op van een portret van de vader-dochterband naar het portret van twee gedreven kunstenaars die elk hun talent inzetten – een aanstekelijk komisch talent bij vader, een indringend krachtige danstaal bij de dochter -om tegenover alle gejaagdheid wat zachtheid, humor en klingelende tederheid te plaatsen. De twee streven hetzelfde na: het publiek een wonderlijker blik op de grijze werkelijkheid geven. Missie geslaagd.

Once van Compagnie Marius reist van 10 januari tot 20 maart door het land. marius.be en jimmiedimmick.be