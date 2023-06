Deze zomer is Trixie Whitley al dansend op het strand te vinden

Geen concerten van Trixie Whitley deze zomer, wel een dansdialoog in het Oostendse zand.

Op haar Instagram kun je zien dat ze tot in haar New Yorkse keuken aan nieuwe songs werkt, maar een nieuwe album is pas voor volgend jaar, concerten voor het komende najaar. Wie Trixie Whitley deze zomer wil zien, moet naar Dansand!, waar ze samen met Kayla Farrish zal improviseren. Op een dansfestival dus. Met een danseres.

Op YouTube staat een fantastisch filmpje. Je bent twaalf en danst vol overgave naast je vader Chris Whitley. Is dans je eerste liefde?

Trixie Whitley: Dans en muziek zijn onafscheidelijk voor mij. Ik ben opgegroeid in een omgeving vol dansers en muzikanten. En ik was me al vroeg bewust van de rare kloof tussen ‘geschoolde’ en ‘niet-geschoolde’ dansers. Volgens het systeem word je muzikant en sta je als een stijve hark achter je instrument. Of je wordt danser en houdt je mond. Bij straatdansers is dat anders. Daar wordt niets ‘afgekapt’. Zij vertolken met hun lijf en stem de ruwheid en de schoonheid van dit bestaan. Dat wil ik.

Kayla Farrish danst én laat haar stem los! “Yeah! Met haar wil ik werken!” dacht ik meteen.

Hoe ben je bij Dansand! beland?

Whitley: Het festival vroeg of ik zin had in een ‘First Date’, een avond waar twee artiesten elkaar al improviserend ontmoeten. Ik was superblij met die vraag! Ik ben op een punt beland dat ik, na jaren dit lijf afgestompt te hebben door trauma’s uit het verleden, weer met mijn lichaam wil spreken. Enkel mijn stem gebruiken voelt alsof ik dat onderdruk. Dus ging ik op zoek naar dansers. Ik ontmoette de zwarte danseres en filmmaakster Kayla Farrish. Zij is net als ik bezig met alles wat er nu in Amerika gaande is. In Treskilion Arts, een kunstenwerkplek in mijn buurt, danste ze én liet ze haar stem los! ‘Yeah! Met haar wil ik werken!’ dacht ik meteen. Dankzij Dansand! kan dat.

Heeft dit ook een invloed op je concerten?

Whitley: In het najaar tour ik langs de cultuurcentra. Ik zal er testen hoe ik dans zo integer mogelijk deel van de show kan maken. Het moet een supermooie, voedende symbiose zijn. Eigenlijk probeer ik een stoofpotje met dans en muziek te maken. (lacht)