Acteur Robrecht Vanden Thoren: ‘Het samenspel met de buxus moet nog groeien’

Terwijl u hem als onderzoeksrechter in De twaalf leert kennen, dweilt Robrecht Vanden Thoren ook de theaters af met zijn nieuwe cabaretshow.

In zijn eerste show, De hoogste berg (2019), was zijn tegenspeler een wasrek. In ondertussen al zijn derde voorstelling, Het derde oog, krijgt hij het gezelschap van zijn piano én een buxushaag.

Ben je nuchter?

Robrecht Vanden Thoren: Jazeker!

Ik vraag het omdat je volgens de perstekst inspiratie zocht in hallucinerende middelen.

Vanden Thoren: (lacht) Zócht. Al brainstormend besefte ik dat het tijd was voor een show over hoe zorgelijk ik soms in het leven sta. Ik ben zo bang om mensen teleur te stellen. Daarnaast kan ik uren wakker liggen van de klimaatopwarming, het afbrokkelen van ons sociale vangnet, al die oorlogen, het terugtrekken van mijn haarlijn…

Mijn twee vorige solo’s vertrokken vanuit het idee dat de wereld me iets afnam of aandeed. Nu wilde ik diep bij mezelf naar binnen kijken. Ik trok daarop naar een sjamaan die me een ayahuascabrouwsel serveerde waarvan je gaat hallucineren, een ritueel van volkeren in het Amazonewoud. Fout idee. Ik wil die mensen niet belachelijk maken. Ik heb het dus meegemaakt maar vertel er niets over. Ik heb de sjamaan vervangen door mijn beste vrienden.

En dat brouwsel door bier?

Vanden Thoren: Exact! (grijns) Sinds het middelbaar heb ik drie beste vrienden. Zij zijn zowat mijn derde oog. Met regisseur Martijn Bouwman heb ik een verhaal geschreven over drie vrienden die voluit leven. Tot de dood hen verrast. Klinkt zwaar maar het wordt heel geestig. Al moet het samenspel met mijn haag nog groeien. Zo’n solo dwingt me om de vinger aan de pols te houden. Als acteur, als lief. En als het nodig is, stuur ik mezelf bij.

Door, zoals Bram Vermeulen ooit in Klootzak deed, jezelf in een song uit te schelden?

Vanden Thoren: (geheimzinnig) Zoiets. Ik zing erg graag. Terwijl collega’s net voor een opvoering wat schrijven of babbelen, zing ik. Mijn technieker krijgt telkens een heel concert met nummers van Queen over Jacques Brel en Herman van Veen tot Michael Jackson. Ooit maak ik een muziekprogramma. In Het derde oog zing ik op uitgekiende momenten. Maar dat ontdek je wel als je komt kijken.