Knack Focus’ popcultureel verantwoorde cadeaugids

Badslippers van Joost, kerstballen van Björk, de vreemdste feministische bandmerch van het jaar en dertien andere dingen die we stiekem nog wel onder onze kerstboom zouden willen vinden.

1. Een kerstbal van Björk

Een kerstbal met een kosmisch gezwel.

Exáct zoals u verwacht dat een kerstbal van Björk eruitziet, dus.

© National

2. Een souvenir aan de slechtste reeks van het jaar

The Idol dus.

Verscheen in een storm van protest, bleek nog slechter dan gevreesd, bevatte dialogen als ‘Rek je piepkleine vagina voor me uit’, stopte een aflevering vroeger dan oorspronkelijk aangekondigd en werd na de seizoensfinale meteen definitief afgevoerd. Wie op zoek is naar een blijvende herinnering aan het prachtige, prachtige debacle dat The Idol was, verwijzen wij graag naar The Weeknds webshop, waar een collectie truien, T-shirts en petten van de reeks te koop is. Geinig detail: alles staat in afslag.

© National

3. Shrek-Crocs

Voor wie standaard-Crocs onvoldoende lelijk vindt.

Het lelijkste schoenenmerk ter wereld werkt samen met de lelijkste animatieheld uit de filmgeschiedenis voor wat het lelijkste paar plastic klompen aller tijden moet zijn. De millennial in uw leven gaat er wild van zijn, kortom. (Al heeft die best kleine voeten. De Shrek-Crocs voor volwassenen lijken voorlopig uitverkocht en er zijn enkel kindermaten beschikbaar.)

44,99 euro

© National

4. Een gothic geschiedenis

Geschreven door een stichtend lid van The Cure.

Lol Tolhurst, ex-drummer, ex-toetsenist en stichtend ex-lid van The Cure (die later de band aanklaagde, lang verhaal), duikt in de rijke geschiedenis van gothic, de hardnekkigste subcultuur van de jongste eeuwen, die ons de verhalen van Edgar Allan Poe, de muziek van Joy Division en de films van Tim Burton schonk. (En recentelijk met Wednesday nog eens liet zien dat ze springlevend is).

18,99 euro (voorlopig enkel in het Engels beschikbaar)

© National

5. Barbie & Impala Inline Skates

Iconisch.

Een blauweluchtvinyl van de soundtrack. De geknoopverfde Ken-fleece die Ryan Gosling in de film droeg. Barbie-poppen met het gezicht van Margot Robbie. Opblaasbare zwembadversies van álle voertuigen die in de film te zien zijn. Barbie heerst deze eindejaarsperiode over de popculturele merchandise. Zie ook: deze replica’s van de fluoskates waarmee Barbie en Ken in Venice Beach arriveren. (En ja, de matchende knie- en polsbeschermers zijn ook te koop.)

189,95 euro

© National

6. Een Poolse filmposter

U raadt nooit van welke film dit de affiche is.

Na de Tweede Wereldoorlog verklaarde het communistische regime in Polen alle kapitalistische affichering taboe en vroeg het aan de eigen kunstenaars om filmposters te ontwerpen, in alle vrijheid en vaak zonder de film in kwestie gezien te hebben. Het resultaat, de Poolse filmposter, is tot een cultfenomeen uitgegroeid. Oorspronkelijk vooral bij verzamelaars, maar recentelijk heeft het aanbod zich ook naar Etsy verplaatst. (De filmposter hierboven is die van Alien. Núl kans dat de ontwerper de film gezien heeft.)

50 euro (via etsy.com)

© National

7. Badslippers van Joost

Nóg meer lelijk schoeisel.

Joost Klein, het Nederlandse rapfenomeen dat sinds kort ook bij kijkers van De slimste mens ter wereld een belletje doet rinkelen, is een collab met schoenenwinkel Bristol aangegaan, waaruit deze on-brand badslippers zijn voortgekomen. Ter info: ‘Wees kind/Weeskind’ is een verwijzing naar zowel zijn eigen traumatische verleden als een aanmoediging naar kinderen om zichzelf te durven zijn. Op geheel eigen wijze is Joost een literair genie.

© National

8. Een exemplaar van De schipbreuk van The Wager

pitch.

U vond Killers of the Flower Moon een fijne film maar u kon er achteraf niet over meepraten of het boek beter was omdat u niet eens wist dat er een boek was? Vermijd een nieuwe culturele blamage en lees nu al De schipbreuk van The Wager, het vólgende boek dat Scorsese wil verfilmen (met in de hoofdrol DiCaprio), goed voor 376 pagina’s non-fictie over een achttiende-eeuws schip dat ten prooi viel aan schipbreuk, muiterij en moord.

26,99 euro

© National

9. De Oppenheimer-soundtrack op vinyl

De tweede meest geluisterde soundtrack van het jaar.

Aan Barbie viel dit jaar ook op Spotify niet te ontkomen, maar de tweede meest gestreamde soundtrack van het jaar is, ietwat verrassend, Ludwig Göranssons symfonische score van Oppenheimer. Featuring: het bizarre zomerhitje Can You Hear the Music, een instrumentaal nummer van twee minuten met eenentwintig tempowisselingen dat via FilmTok al 47 miljoen plays verzamelde. Mondo Music zorgde voor de fraaie verpakking.

45 euro (via mondoshop.com)

© National

10. Het beste indiespel van het jaar

Cocoon!

De Deense genieën achter Limbo en Inside brachten dit jaar Cocoon uit, een kosmische puzzelgame waarin je met gekleurde teleportatiebollen een insectmannetje door een reeks parallelle universa moet loodsen. Het ziet er prachtig uit, maar het is vooral de spelintelligentie achter de steeds complexer wordende puzzels die van Cocoon iets bijzonders maakt. Als in: je voelt trots als je het uitgespeeld hebt. Wat ons betreft het beste indiespel van het jaar.

24,99 euro (digitaal beschikbaar voor alle consoles)

© National

11. Lofi Girl Plush

’s Werelds beroemdste studiepartner.

U kent Lofi Girl misschien niet, maar het animemeisje met de hoofdtelefoon is een icoon onder studenten. De mascotte is namelijk de achtergrondafbeelding van de livestream van Lofi Records op YouTube, een eindeloze afspeellijst van instrumentale hiphop die wekelijks door honderdduizenden gebruikt wordt als achtergrondgeluid om te helpen studeren. Met de examens in het vooruitzicht bracht Lofi Records een pluchen versie uit.

36 euro (via lofigirlshop.com)

© National

12. Een menstratieonderbroek van Cumgirl8

Bandmerch is wild anno 2023.

Net wanneer je denkt dat alles inzake bandmerchandise al is gedaan, brengen de Amerikaanse feministische postpunkers van Cumgirl8, recent nog op Sonic City in Kortrijk te zien, een nieuwigheid op de markt: menstruatieslips. Schetst, vreemd genoeg, ook een perfect beeld van de muziek die u zich bij Cumgirl8 moet voorstellen.

25 euro (via cumgirl8.com (vergeet de ‘8’ niet))

© National

13. Vijftig exemplaren van Les chiens de Saint-Tropez

Dat is een exclusieve grap voor de kijkers van De Verhulstjes.

Een grap uitleggen is een grap vermoorden, maar bon: Les chiens de Saint-Tropez, een boek dat de honden van Saint-Tropez en hun rijke baasjes documenteert, speelt een opvallende rol in het jongste seizoen van De Verhulstjes. Nadat Ellen samen met Gert, Leo en Marcel had mogen figureren in de nieuwste editie, koopt ze vijftig exemplaren, tot ergernis van haar man, die wél door lijkt te hebben dat het hier om elsschottiaanse oplichterij gaat. Later in het seizoen geven ze een exemplaar aan Martine, de poetshulp. We blijven erbij: De Verhulstjes is laatkapitalistische performanceart.

45 euro (via leschiensdesaint-tropez.fr)