Japanse modeontwerpster Hanae Mori op 96-jarige leeftijd overleden

De Japanse modeontwerpster Hanae Mori, wereldwijd bekend als lid van de haute couture elite, is op 11 augustus in haar huis in Tokio op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau Kyodo donderdag.

Mori kreeg de bijnaam ‘Madame Butterfly’ voor haar kenmerkende vlinderontwerpen. In de loop van de jaren werden haar creaties gedragen door Nancy Reagan, Grace Kelly en vele leden van de Japanse high society. Hanae Mori was een van de weinige Japanse vrouwen die een internationaal bedrijf leidde, en geldt als een pionier voor haar landgenoten.

Haar carrière bracht haar van Tokio naar New York en Parijs, waar haar merk in 1977 het eerste Aziatische huis werd dat toetrad tot de rangen van de haute couture.