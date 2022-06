Ghislaine Maxwell veroordeeld tot twintig jaar cel voor ronselen van minderjarige meisjes

De rechtbank van New York heeft Ghislaine Maxwell, de gewezen partner van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor seksuele misdrijven. De 60-jarige Maxwell zal nu haar straf moeten uitzitten voor onder andere het ronselen van minderjarige meisjes voor seksueel misbruik, zo maakte rechter Alison Nathan bekend.

Tijdens het proces werd Maxwell door de aanklagers omschreven als een “schokkend roofachtige” vrouw die aasde op jonge kwetsbare vrouwen voor Epstein. Tussen 1994 en 2004 hadden de twee een relatie. De schatrijke zakenman zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt. Hij pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis toen hij in afwachting was van een misbruikzaak tegen hem.

Maxwell zei niet schuldig te zijn. Haar advocaten hebben het idee dat zij gestraft wordt omdat Epstein zelf niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden. Ze probeerden dit jaar nog om een nieuw proces te openen, omdat een van de juryleden had verzwegen zelf seksueel te zijn misbruikt, maar de rechter in New York oordeelde dat het proces van Maxwell eerlijk is verlopen.