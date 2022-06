Zanger Johnny Hallyday krijgt expo in Brussel en Parijs

Johnny Hallyday (15 juni 1943 – 5 december 2017), de Franse zanger met Belgische roots, krijgt zowel in Brussel als in Parijs een tentoonstelling die zijn rijke leven en carrière belicht. Zijn vrouw Laeticia Hallyday en expobouwer Tempora slaan de handen in elkaar voor ‘Johnny Hallyday. L’Exposition’.

De tentoonstelling over de Franse zanger start op 20 december 2012 in Paleis 2 van Brussels Expo. In januari 2024 trekt de expo naar het tentoonstellingspark Porte de Versailles in Parijs. Voor het eerst heeft Laeticia Hallyday een unieke en onuitgegeven collectie voorwerpen uit het leven van Johnny Hallyday verzameld om te tonen aan het grote publiek. Vijftig showkostuums, zestig gitaren, moto’s en een honderdtal intieme objecten uit het dagelijkse leven van Hallyday worden tentoongesteld in ‘Johnny Hallyday. L’Exposition’.

De Franse zanger zal terug tot leven komen door zijn persoonlijke objecten, maar ook door de scenografie van de expo. Met een dynamische lichtshow herleven zijn concerten, decors worden geïnspireerd op zijn podia en backstageruimtes, zijn bureau in Marnes-la-Coquette krijgt een identieke reconstructie en er komt een monumentale installatie met zijn gitaren en showkostuums. De stem van acteur Jean Reno begeleidt de bezoekers gedurende het hele bezoek, dat onderverdeeld is in een twaalftal thema’s. Familie en naasten zorgen met getuigenissen over Hallyday voor een intieme toets.