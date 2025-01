TikTokkers Marcel en Beau Coppens: ‘Voor die nachtelijke spookvideo waren we écht bang’

Op hun populaire TikTok-kanaal Survival Coppens tonen tienerzonen van Mathias en Staf Coppens hoe ze in de Zweedse bossen overleven. Met bijna evenveel bloopers als tips.

Naam Marcel Coppens & Beau Coppens Leeftijd 15 & 16 Woonplaats Keerbergen (Marcel) & Karlstad, Zweden (Beau) Breken door met Survival Coppens, korte en ludieke survivaltips op TikTok

Met bijna 50.000 TikTok-volgers en twee Jamie-nominaties op zak zijn Marcel (15) en Beau (16) Coppens klaar voor meer. De zonen van televisiemakers Mathias en Staf Coppens veroveren TikTok met Survival Coppens, waarin ze vanuit de Zweedse wildernis survivaltips delen met een flinke dosis humor. Of het nu gaat om water filteren, vuur maken of kamperen in spookachtige bossen: de jonge neven brengen het met zoveel naturel dat hun fanbase dan ook aan een rotvaart groeit. Als ze hun Jamie-nominaties (de Vlaamse online video awards) verzilveren, beloven ze een backflip te maken in het Zweedse meer dat grenst aan Camping Coppens. Al wordt dat nog een uitdaging, want zoals Beau lachend opmerkt: ‘Het meer is momenteel bevroren. We zullen eerst een gat moeten maken.’

Hoe kwamen jullie op het idee voor Survival Coppens?

Beau: Het is heel spontaan ontstaan, toen Marcel op bezoek was in Zweden. Samen met onze vriend Senne, die een camera heeft, besloten we gewoon ‘iets tofs’ te doen.

Marcel: We maken nu video’s over basic survivaltips, maar wel met een ludieke twist. Het moet vooral grappig blijven.

Maakt de afstand tussen België en Zweden het niet moeilijk om content te maken?

Beau: We maken meestal een aantal video’s op korte tijd als Marcel hier is, vooral in de vakanties. Op één dag proberen we dan twee video’s te maken.

Marcel: Het vergt wel wat planning, want onze cameraman Senne werkt ook op de camping van Staf, dus timing is belangrijk.

Jullie populairste filmpje is een nachtelijke spookvideo in een ‘behekst’ Zweeds bos, waar jullie worden geprankt door Staf. Denken jullie vaders vaak mee?

Marcel: Soms geven ze wel tips, ja. Voor die spookvideo had Staf een grote hand in de planning. En we waren trouwens écht bang, dat was niet geacteerd. (lacht)

Beau: Maar meestal improviseren we. We houden het zo natuurlijk mogelijk, bloopers en versprekingen incluis.

Worden jullie al herkend op straat?

Marcel: Het gebeurt weleens dat mensen een foto willen, maar ik vind dat wel leuk. Het betekent dat ze onze video’s waarderen.

Beau: Ik heb er in Zweden natuurlijk minder last van. (lacht)

Kijken jullie uit naar de Jamies?

Marcel: Het zou tof zijn om te winnen, maar het hoeft niet per se. Er zitten een aantal straffe genomineerden tussen die we zelf ook volgen, zoals Kassaticket en Fabiow. Maar ik ben zeker aanwezig op de uitreiking. Voor Beau wordt het wellicht wat moeilijker om vanuit Zweden te komen.

Is er een masterplan voor 2025?

Beau: Helemaal niet! We maken video’s puur voor het plezier. Natuurlijk is het leuk als mensen appreciëren wat we doen, maar we hebben geen specifieke doelen qua views of volgers.

Marcel: Al zou het wel cool zijn om ooit iets groters te doen, zoals onze papa’s. Maar eerst moeten we onze school afmaken, dat is de afspraak.