Op bezoek bij ‘The Friends Experience’, waar u koffie kan drinken náást Central Perk

Woorden als ‘experience’, ‘immersive’ en ‘interactive’ zijn all the rage. Het lijkt inmiddels dé sleutel tot succes voor degenen die hun evenement ermee bestempelen. Na Vincent Van Gogh, Harry Potter, Banksy en Salvador Dalí worden nu ook onze zes vrienden van Central Perk onderworpen aan ‘de ervaring’. Maar wat houdt die ervaring precies in?

De ontvangst

Vanaf 10u ‘s ochtends verwelkomt de expo elk kwartier maximaal 25 nieuwe gasten, die volgens de organisatie ongeveer een uur zoet zouden zijn in het met decors en rekwisieten gevulde labyrint dat volgt. Hoewel we nog steeds twijfelen over dat uur. Hangt er waarschijnlijk vanaf vanuit hoeveel hoeken u elke rekwisiet wilt fotograferen. Of van de aanschuifrijen.

Meteen krijgen we een welkomstwoord, gegoten in filmvorm, van niemand minder dan Maggie Wheeler, alias Janice uit Friends. Oh. My. Gawd. Right? Dit wordt onmiddellijk gevolgd door een beredeneerde zet van de organisatie. Om al bij het begin van de tocht ontstoppingen te voorkomen, mogen er geen eigen foto’s gemaakt worden op de eerste set, een replica van de zetel-voor-fontein uit de openingsgeneriek. Al voorzien ze wel een oplossing. Op deze (en drie andere plaatsen in de tentoonstelling) kan u met een kaartje een QR-code scannen waarna automatisch een ‘professionele’ foto (met handig geplaatste camera) wordt getrokken. Al is dat natuurlijk nooit verplicht.

De gebreken

Het evenement vindt plaats in Hal 4 van Brussels Expo. Een praktische zaal, maar niet de meest gezellige. Hoewel de ruimte veel toelaat, doet de tentoonstelling niet veel om de boel op te fleuren. The Friends Experience slaat uiteindelijk vrij donker uit, met uitsluitend zwarte plakkaten die het geheel omlijsten. Buiten de sets is er eigenlijk vrij weinig kleur te bespeuren. Aan de andere kant geeft dit ook wel een ‘sitcom studio-effect’. Het zal ongetwijfeld enkelingen storen, maar voor anderen zal het nog meer toevoegen aan ‘de ervaring’.

Een van de grote publiekstrekkers is de mogelijkheid om een foto te nemen op de set van de hilarische ‘pivot’-scène. In theorie een grandioos idee. Instagrammable zelfs. Het is pas als je er werkelijk staat dat je beseft wat voor een depressieve traphal het eigenlijk is. Geen spoor van leven te bekennen. En dan hangt de zetel ook nog eens vast. Al probeert u harder te pivoteren dan op die verdomde LO-lessen van vroeger, bougeren zal de zetel voor geen meter.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

We krijgen ook veel citaten en informatie uit verschillende afleveringen voorgeschoteld, maar veel sappige extra’s zijn er niet. Zo schittert bijvoorbeeld ‘I am the holiday armadillo’ op een van de zwarte muren. Een iconisch moment uit de serie, maar het vakantiegordeldier (beter bekend als dé beste vriend van de kerstman) is nergens te bespeuren. Geen kostuum op display. Geen foto. Zelfs geen geluidsopname waar we Ross na al die jaren zichzelf nog eens ontiegelijk belachelijk kunnen horen maken. Ook Monica’s kaalgeschoren kalkoen met de zonnebril maakt geen opwachting. Dat deed die bij The Friends Experience in New York City nog wel.

De Highlights

Er zijn natuurlijk ook veel momenten die onze frons transformeren tot brede glimlach. Zo zijn de sets van de twee vertrouwde appartementen meesterlijk opgesteld. Tot in de kleinste details uitgewerkt, met enkele publiekslievelingen zoals Joey’s knuffel Hugsy of de spotlelijke Geller Cup die de gave bezitten u terug te katapulteren naar specifieke momenten uit de serie. Vergeet ook niet de ijskasten eens open te trekken voor een aangename verrassing. Verder wandelen we langs enkele originele scripts, Rachels iconische kapsels en een tijdlijn van alle relaties door de seizoenen heen. Ook die muur herinnert ons weer aan de pure triestesse die Ross voorstelde. Best grappig. De set van Central Perk is ook een hele bezienswaardigheid. Al voelen de hedendaagse Lipton theezakjes achter de toog een tikkeltje misplaatst. Een beetje zoals het vliegtuig in de film Troy. Of de Starbucksbeker in Game Of Thrones.

Een van de leukste verstopte cadeautjes was echter de posterwand over Central Perk. Het lijkt niet meteen een blikvanger, maar echte fans ontdekken er al snel enkele hilarische referenties. Van een poster voor Freud! (niet gewoon Freud, maar Freud!) tot de in Helvetica Bold 24p. gedrukte flyers voor Chandler en Ross’ band Way, No Way. Van advertenties voor het mannenparfum Hombre, tot de shout-out naar Joey’s agent Estelle Leonard en kapucijnaap Marcel. U vindt het er allemaal.

© The Friends Experience

Het prijskaartje

Er zijn vier pakketten die u kunt kopen. Meer informatie daarover vindt u op het online ticketverkooppunt. Voor de standaard ‘ervaring’ betaalt u de propere som van 26,5 euro. Met die toegang kan iedereen naar eigen believen foto’s nemen. Behalve dan op die eerste set. Daar moet u het doen met de professionele foto, die u na afloop in de Gift Shop samen met alle andere QR-foto’s kunt bemachtigen. Let wel: voor een afgedrukte foto in kader betaalt u 12 euro. De digitale foto’s kan u wel gratis downloaden.

Wie wil kan achteraf nog een koffietje drinken op de zwarte mat, in de zwarte zetels, waar de vrolijke sets eindigen en de kille Hal 4 weer begint. Er bestaan gezelligere plaatsen om een koffie te drinken… Central Perk bijvoorbeeld, de set waar we nog geen seconde eerder zijn buiten gewandeld. Ironisch, vindt u niet?

In de Gift Shop liggen enkele sprankelende aandenkens. Een schort of deurmat van Central Perk, een mok of een neonlamp. Koopjes zijn het niet, maar buitensporig kan je de prijzen niet noemen. Behalve dan de schattige replica van Hugsy. Daar mag u 40 euro voor neerleggen. Als u dat wil natuurlijk. En als u dat niet wil, kunt u ook altijd op zoek naar goedkopere replica’s op het internet. Al zien die er vaak een stuk minder charmant uit. Kortom, fans met een oncontroleerbaar gat in hun hand zullen allicht een pak meer uitgeven dan de oorspronkelijke 26,5 euro.

© The Friends Experience

The Friends Experience levert af wat het belooft. Niet meer en niet minder. Iconische fotomomenten. Decorstukken en kostuums. Hoewel de sets er bij momenten wat gelikt en gekunsteld uitzien, is het toch verbazingwekkend hoe de ontembare nostalgie der millenial deze gebreken volledig kan doen vergeten. Het is en blijft een van de belangrijkste stukken cultureel erfgoed van een generatie. En dat op zich al is de moeite waard.

Heb vooral plezier. Niet gehaast als u wat minder flatterend staat op die eerste foto. Neem er gerust nog eentje. U heeft er tenslotte voor betaald.