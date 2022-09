Het internationale kunstencentrum deSingel in Antwerpen blijft tijdens de kerstperiode volledig gesloten vanwege de hoge energiekosten. Dat meldt regiozender ATV.

De kerstperiode is sowieso rustig in deSingel, al zullen er wel enkele voorstellingen verschoven moeten worden. In andere cultuurhuizen gaat de verwarming enkele graden lager deze winter of wordt de ticketprijs mogelijk verhoogd. Anderen roepen het publiek dan weer op om een trui aan te doen.