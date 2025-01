Kunstenaar Noa Verborgh: ‘Ik wil de sfeer van Cartoon Network in mijn werk’

De carrière van beeldend kunstenaar Noa Verborgh neemt dit jaar een hoge vlucht. Met dank aan olieverf en een bang roze hondje.

Naam Noa Verborgh Leeftijd 27 Woonplaats Antwerpen In het oog houden omdat ze nu te zien is op The Wunderwall en aan schaalvergroting werkt.

Haar schilderijen tonen heel alledaagse dingen, maar met een zweem van mysterie. Noa Verborgh leerde de knepen van het vak tijdens de opleiding Vrije Kunsten aan Sint-Lucas in Gent en heeft een atelier in Antwerpen. Qua productiviteit beleeft ze een hoogconjunctuur, want naar eigen zeggen kunnen ‘elke dag, op elk moment’ ideeën haar geest binnentuimelen. Als voorgerecht van wat 2025 kan worden, toont ze tot 5 januari werk op The Wunderwall, het initiatief van Galerie Sofie Van de Velde en Plus-One Gallery dat opkomende kunstenaars een podium geeft. En vanaf 18 januari neemt ze deel aan een groepstentoonstelling in Gallery Hioco Delany, eveneens in Antwerpen.

Kun je in een elevatorpitch je werk omschrijven?

Noa Verborgh: Speels. En vormelijk doordacht. Is dat te kort? Dan zal ik het zo zeggen: ik zit voortdurend in een droomwereld. Als ik in mijn atelier ben en muziek beluister, verdwijn ik naar de vreemdste plekken, en die wil ik tonen in mijn schilderijen.

© Anton Fayle

De lift is nog niet boven.

Verborgh: Als kind was ik verslingerd aan Cartoon Network. Ik was erg bang van sommige series en toch kon ik niet wegkijken. Mijn favoriet was Courage, het roze laffe hondje. Het woont in een desolate prairie en komt daar geregeld paranormale wezens tegen. Die sfeer wil ik in mijn werk stoppen. Vrolijk en toch een beetje onbehaaglijk.

Wat heeft 2024 voor jou betekend?

Verborgh: Ik heb het afgelopen jaar olieverf ontdekt. Dat was een openbaring. Daarvoor werkte ik met houtskool en acryl. Sinds ik eens per ongeluk de foute verftube heb gekocht, ben ik verkocht. Ik heb de materialiteit en de gewilligheid van olieverf het afgelopen jaar leren te waarderen. Wat ik in mijn hoofd heb, kan ik nu veel beter weergeven.

© Anton Fayle

Wat verwacht je van 2025?

Verborgh: Schaalvergroting. Letterlijk. Ik ga op grotere formaten werken. Ik kijk nu al vooruit naar mijn tentoonstelling in april in de Amber Bottle Shop in Antwerpen.

Vul aan. ‘Mijn beste ideeën krijg ik …’

Verborgh: … als iedereen mij met rust laat. Dan draait mijn verbeelding op volle toeren. En niet alleen in mijn atelier. Soms begin ik ook onderweg te schetsen, tijdens een lange rit als passagier bijvoorbeeld.

‘Als ik geen kunstenaar was geworden, dan was ik …’

Verborgh: … niet blij geweest. Dan had ik nu misschien rondleidingen gegeven in een museum. Of was ik lerares kunstgeschiedenis. Kunst is echt wel mijn ding.