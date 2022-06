Christine Perpette tijdelijk aangesteld als CEO van Bozar

Christine Perpette, de huidige Chief Financial Officer bij Bozar, is door de raad van bestuur aangesteld als plaatsvervangende CEO van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Ze neemt het roer tijdelijk over na het recente overlijden van Sophie Lauwers, directrice-generaal van Bozar.

Christine Perpette is sinds januari 2021 benoemd als Chief Financial Officer bij Bozar, voor een mandaat van 6 jaar. Ze bouwde een gedegen ervaring op als manager in diverse financiële en operationele functies bij onder andere Crédit Communal de Belgique, Dexia en Belfius.

Het artistieke team van Bozar en het directiecomité staan Perpette zo goed mogelijk bij in de bijkomende taken die ze nu krijgt als CEO. Bozar laat weten dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe directeur-generaal zo spoedig mogelijk opgestart wordt.

Sophie Lauwers (55) overleed zondag 29 mei thuis in intieme kring. Ze was al jaren ziek, maar haar gezondheid was onverwacht en op korte termijn achteruitgegaan. Lauwers stond nog maar sinds november 2021 aan het hoofd van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten.