‘Tijd van Zonde’ van Deepti Kapoor: een vette kluif voor liefhebbers van de betere wraakthriller

Deepti Kapoor propt de moderne geschiedenis van India in een actiethriller.

Hij is niet van adellijke afkomst maar Sunny Wadia mag zich wel een kroonprins van het nieuwe India noemen. Zoals dat een rijkeluiszoontje betaamt, resideert hij in penthousesuites van luxehotels waar hij zijn gekochte vrienden elke nacht op extravagante feesten trakteert. Eten doet hij in sterrenrestaurants, zijn garderobe is handgemaakt Italiaans, en wie hem een cadeau wil geven, moet origineel uit de hoek komen: een authentieke Zippo uit de Vietnamoorlog bijvoorbeeld, of een exclusieve Japanse whisky, daar kun je hem mee vlijen.

Maar achter de playboyfaçade schuilt een ondernemer. Hij droomt ervan om Delhi om te vormen tot een moderne stad, ook al moet hij daarvoor sloppenwijken met de grond gelijkmaken. Een platenlabel staat ook op zijn verlanglijstje, en een museum voor hedendaagse Indiase kunst, misschien een mediaconglomeraat – waarom niet?

Helaas staat zijn genadeloze vader Bunty hem in de weg. Bunty is steenrijk geworden dankzij de illegale drankhandel en bouwde zijn vastgoedimperium uit via corruptie en geweld. Wanneer hij landjepik speelt, laat hij de boerenprotesten uit elkaar knuppelen en als een paar kinderen onder een bulldozer terechtkomen, beschouwt hij dat als collateral damage.

Bunty vindt zijn zoon maar een zwakkeling, een verwend nest dat hij zoet houdt met creditcards en escortes en bodyguards. Toch hunkert Sunny naar zijn erkenning. Ooit wil hij Bunty’s troon bestijgen, maar dat impliceert wel een vadermoord, misschien zelfs letterlijk.

Sunny’s verhaallijn is slechts een van de vele in deze tweede, uitwaaierende roman van de Indiase schrijfster Deepti Kapoor. Zo leren we ook Ajay kennen, een banneling die zich uit de laagste kaste opwerkt tot de luitenant van Sunny. Zijn loyaliteit aan zijn meester is onvoorwaardelijk, zelfs al belandt hij daardoor in de gevangenis. En ook Neda, een journaliste en kind van de culturele elite, zal een belangrijke rol spelen in Sunny’s plannen. Zij probeert hem weg te sturen van zijn wrede vader, maar valt Sunny’s gecorrumpeerde ziel nog te redden?

Kapoor neemt haar tijd om de driehoeksverhouding tussen Sunny, Ajay en Neda op scherp te stellen. Het biedt haar de kans om de complexe maatschappelijke evoluties in India te duiden. Het verderfelijke kastesysteem, de naweeën van het Britse kolonialisme, de kloof tussen arm en rijk, de westerse fascinatie met het exotische India, het komt allemaal zijdelings aan bod in een roman die, eens op stoom, richting een actiethriller dendert.

Halverwege laat ze ook elke literaire ambitie varen; waar ze in het begin nog op de proppen komt met stilistisch boeiende scènes, offert ze het mooie taalgebruik al snel op het altaar van de spanning – de vergelijkingen met J.M. Coetzee en Tom Wolfe op de achterflap zijn dan ook potsierlijk. Wat overblijft is een vette kluif voor liefhebbers van de betere wraakthriller.