‘Tarantula’ is een nieuwe literaire parel op de kroon van Eduardo Halfons oeuvre

Eduardo Halfon lokt de lezer in Tarantula mee in een sinister web van verhalen.

Dertien is Eduardo Halfon wanneer hij te horen krijgt dat hij op kamp moet. Op dat moment woont hij al drie jaar in Florida. Samen met zijn Joodse ouders is hij halsoverkop gevlucht uit Guatemala om aan de politieke chaos te ontsnappen. Eduardo heeft het prima naar zijn zin in de Verenigde Staten, maar zijn ouders vrezen dat hij zijn Zuid-Amerikaanse en Hebreeuwse roots dreigt te vergeten. Het is namelijk geen gewoon kamp. Nee, het is een kamp voor Joodse kinderen – een kamp dat midden in de jungle van Guatemala ligt.

Eduardo weigert, maar zijn vader houdt voet bij stuk, temeer omdat Eduardo de laatste tijd aanpapt met niet-Joodse meisjes – straks trouwt zijn zoon nog met een goj! Dus sjokt Eduardo een paar maanden later door de jungle achter Samuel aan, de strenge kampleider die vastberaden is om die slappe jongelingen om te vormen tot trotse zonen en dochters van Israël. Met militaire discipline leert Samuel de kinderen hoe ze moeten overleven in het oerwoud: waar vind je eten, hoe maak je vuur, welke camouflagetechnieken kun je gebruiken om de vijand te misleiden?

Prettig is anders, maar Eduardo legt zich erbij neer, ook omdat hij dikwijls met de knappe Regina de wacht mag houden. Samen bewaken ze dag en nacht de Israëlische vlag die trots boven het exercitieterrein wappert. Zo erg is het niet, toch?

Centrale zin: Nazi-soldaten hadden Joden gedwongen om naast hun graf een laatste dans te dansen, een dodendans, vlak voor ze hen vermoordden.

Tot de kinderen op een ochtend uit hun tent gebruld worden. Tot hun ontzetting zijn de kampleiders plots bullebakken geworden die hen allerlei bevelen toeschreeuwen. Wanneer de kinderen de slaap uit hun ogen wrijven, zien ze dat hun leiders allemaal zwarte uniformen dragen. En wat is dat raar symbool op Samuels bovenarm? Moet dat een tarantula voorstellen, op een rood-witte achtergrond?

Jaren later komt Eduardo, dan al een gevierd schrijver, Regina opnieuw tegen tijdens een lezing in Parijs. Samen halen ze herinneringen op aan het gruwelkamp en Regina brengt hem in contact met Samuel. Wanneer Eduardo en Samuel elkaar ontmoeten in een Thais bordeel in Berlijn, komt het tot een episch gesprek waarin herinnering en waarheid een verwoed gevecht voeren. Wat is er precies gebeurd, daar diep in de jungle?

De laatste jaren is Eduardo Halfon uitgegroeid tot een van de boeiendste en meest bekroonde Latijns-Amerikaanse auteurs. In romans als De Poolse bokser en Duel belicht hij telkens een facet van zijn veelkleurige familiegeschiedenis en dat levert steeds flonkerende verhalen op. Of die altijd even waarheidsgetrouw zijn, laat hij aan de lezer over. Liever een interessant verzinsel dan een saai feitenrelaas. Met Tarantula, overigens knap vertaald door Marijke Arijs, voegt hij een nieuwe parel toe aan de kroon van zijn oeuvre.