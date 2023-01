Suske & Wiske presenteren historische strip ‘De geplaagde Plantijn’

In het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen is maandag De geplaagde Plantijn voorgesteld, het nieuwste album van Suske & Wiske. Het album brengt de twee striphelden naar het zestiende-eeuwse Antwerpen, de tijd van de beroemde drukker Christoffel Plantijn.

De geplaagde Plantijn is volgens Standaard Uitgeverij net als eerdere historische albums als De raap van Rubens en Lambiorix bedoeld om lezers warm te maken voor een boeiende periode uit onze geschiedenis. Niet toevallig wordt het in dezelfde periode gelanceerd als VRT-reeks Het verhaal van Vlaanderen. ‘Die documentaire toont aan dat geschiedenis meer is dan saaie materie uit stoffige boeken’, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die het project ondersteunt. ‘Maar ook de strip die we hier vandaag presenteren, wekt een deel van onze rijke geschiedenis tot leven. Het geeft ons een andere kijk op de geschiedenis van de boekdrukkunst, en dat is een enorme verdienste.’

De voorbije weken opborrelende kritiek op dergelijke ‘populaire’ vertellingen van de Vlaamse geschiedenis vinden Jambon en Standaard Uitgeverij onterecht. ‘Het is belangrijk en nodig dat onze rijke, en soms ook beladen, geschiedenis op een brede, toegankelijke manier gebracht wordt’, zegt Jambon. ‘Dat staat streng wetenschappelijk historisch onderzoek niet in de weg, wel integendeel. De populaire versies kunnen niet zonder de resultaten van het gedegen historisch-academische metier.’

De titel De geplaagde Plantijn verwijst onder meer naar de woelige periode waarin Christoffel Plantijn zich een weg naar de top baande. De drukker zocht steeds naar een evenwicht tussen de twistende protestanten en katholieken in die tijd, en had klanten aan beide zijden. Het destijds gloednieuwe medium van het gedrukte boek werd door Plantijn en zijn drukkerij Officina Plantiniana gebruikt om zowel klassieke als nieuwe werken en ideeën te verspreiden in de hele westerse wereld.