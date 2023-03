Sam Bettens over zijn autobiografie ‘Ik Ben’: ‘Dit boek had ik op mijn elfde willen lezen’

Sam Bettens vervelde van rebelse doktersdochter over popicoon tot liefhebbende vader in Californië. Hij schrijft zijn verhaal neer in Ik ben.

De titel boven dit stuk staat letterlijk in Ik ben. Zo direct en nuchter schrijft Sam Bettens over de vijftig jaar van zijn leven. Eerst als vrouw, nu als transgender man. De fuivende tiener die bij het schoolcabaret de smaak van optreden te pakken kreeg, groeide uit tot zanger van K’s Choice en verkaste naar de VS, waar hij echtgenoot, stiefvader, vader, brandweerman en nu dus schrijver werd. Over elke rol schrijft hij.

Ik vernam dat je ook lesgeeft. Die rol staat niet in het boek.

Sam Bettens: Omdat het nog pril is. Ik geef Engels aan de Rockacademie in Tilburg. Engels is nu de taal waarin ik denk en voel. Het boek heb ik trouwens in het Engels geschreven. All I Am heet die versie. Lot Louis Veelenturf heeft het vertaald.

Waarom heb je het geschreven?

Bettens: Het begon met de YouTube-vlogs die ik na mijn transitie opnam. Ik schreef die ook volledig uit, en dat vond ik het leukste. Toen uitgeverij Das Mag me benaderde, ging ik ervoor en schreef ik dit boek. Dit had ik willen lezen als elfjarige. Daarom neem ik nu de verantwoordelijkheid om er te zijn voor mensen die vragen over gender hebben. Het schrijven was intense therapie. Je beleeft alles opnieuw. In mijn schrijfkamer zat ik op de grond, met mijn rug tegen de zetel en weg van het raam. Ik schreef wat ik me herinnerde en voelde. Zo eerlijk mogelijk. Ik ken geen andere manier van zijn. Mijn transitie is ook het gevolg van eindelijk honderd procent eerlijk zijn tegenover mezelf.

Ik wil een countryplaat maken.

Heb je ondertussen nog nieuwe songs geschreven?

Bettens: Nog niet. Binnenkort trek ik een week naar Nashville. Ik wil een countryplaat maken. Omdat Ik ben schrijven zo intens was, deed ik dat in shiften van twintig minuten. Maximaal twee uur per dag. Ontspannen deed ik onder meer met country. Dan stapte ik in mijn jeep, dak open en meezingen. Puur plezier. Dát – plezier maken en gegrepen worden – is wat ik zoek in die countrysongs. De release? Onbekend. Wel bekend: in 2024 gaat K’s Choice op theatertour.

In het boek verklap je dat je soms een avond vult met praten en speculaasjes eten. Met wie wil je zo’n avond beleven?

Bettens: Met Bea Arthur zou ik dat gewild hebben! Zij speelde in de zalige serie The Golden Girls. Ze steunde een organisatie in New York die dakloze lgbtq-jongeren opvangt. Na haar dood heeft ze een deel van haar fortuin aan de organisatie geschonken. Respect.