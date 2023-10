Nobelprijs voor Literatuur gaat naar Noorse auteur Jon Fosse

De Nobelprijs voor Literatuur gaat dit jaar naar de Noorse auteur Jon Fosse. Dat heeft de Zweedse Academie donderdag bekendgemaakt in Stockholm.

De 64-jarige Noorse schrijver krijgt de prijs voor ‘zijn vernieuwende toneelstukken en proza die een stem geven aan het onuitspreekbare’, luidt het op de website van de Nobelprijzen.

‘Ik ben overweldigd en dankbaar’, aldus Fosse in een persbericht. ‘Ik beschouw dit als een prijs voor literatuur die vooral literatuur wil zijn, zonder enige andere overweging.’

Jon Fosse, geboren op 29 september 1959 in Haugesund, Noorwegen, is een veelzijdige schrijver die niet gemakkelijk toegankelijk is voor het grote publiek. Toch is hij een van de levende auteurs wiens toneelstukken het meest worden opgevoerd in Europa.

Zijn immense oeuvre, geschreven in de Noorse standaardtaal Nynorsk en in verschillende genres, bestaat uit een rijke waaier aan toneelstukken, romans, poëziebundels, essays, kinderboeken en vertalingen.

Fosse verscheen als toneelschrijver op de Europese scéne met zijn toneelstuk Someone is going to come (Er gaat iemand komen). Toneelgroep Stan bracht in 2018 de opvoering Ik ben de wind, gebaseerd op het stuk Eg er vinden van Fosse uit 1977.

Zijn roman Boathouse (1989) kreeg lovende kritieken.

Toen Jon Fosse het nieuws hoorde, ‘reed hij door het platteland, richting de fjord ten noorden van Bergen in Noorwegen’, zei Mats Malm, permanent secretaris van de Zweedse Academie, na de bekendmaking.

‘We hadden de gelegenheid om te praten over praktische zaken en de week van de Nobelprijsuitreiking in december’, voegde hij eraan toe.

Zijn werk, vergelijkbaar met dat van Samuel Beckett, deelt de pessimistische visie van zijn voorgangers, volgens de biografie van Jon Fosse die door de Academie is gepubliceerd.