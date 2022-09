Judith Vanistendael wint Bronzen Adhemar

Stripauteur en illustrator Judith Vanistendael (48) heeft vrijdag de Bronzen Adhemar 2022 gewonnen.

De prijs, die sinds 1977 tweejaarlijks wordt uitgereikt door Stripgids, is de belangrijkste bekroning voor een Vlaamse of Brusselse stripauteur. De Bronzen Adhemar is goed voor een geldsom van 10.000 euro.

Vanistendael volgt Charel Cambré op, die de prijs in 2020 ontving. Ze is ook nog maar de tweede vrouw, na Erika Raven in 1987, die prijs in ontvangst mag nemen. Vorig jaar kreeg Vanistendael nog de Willy Vandersteenprijs voor beste album van het jaar voor haar werk ‘De Walvisbibliotheek’.

De jury van de Bronzen Adhemar prees Vanistendael voor ‘haar indrukwekkend oeuvre, haar sterke persoonlijkheid, haar creativiteit, haar enorme tekentalent en haar invloedrijke rol die zij opneemt naar de jonge generatie stripauteurs’. Kurt Morissens, projectmedewerker bij Stripgids, voegt daar nog haar ‘sociale gevoeligheid’ aan toe: ‘Haar verhalen hebben steeds een sociaal karakter. Ze is een voorbeeld voor de jeugd.’

Op 8 november wordt de Bronzen Adhemar officieel uitgereikt door Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon tijdens een huldiging. Een dag later opent een overzichtstentoonstelling van Vanistendael in cultuurhuis De Warande in Turnhout. De tentoonstelling is tot 18 december te zien in Turnhout, daarna verhuist ze naar het Belgisch Stripcentrum in Brussel.