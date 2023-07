De balans: dit zijn de beste 10 strips van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: strips.

Ontdek al het beste van 2023 tot nu toe in ons dossier.

10) Micky Dirkzwager – Knipperen & ademen

Het begint als een bundeling veelal grappige anekdotes uit het leven van een kunststudente, maar gaandeweg legt de jonge Utrechtse Micky Dirkzwager uit hoe sociaal wenselijk gedrag, controle- en dwanggedachten het mentale welzijn van jongeren kunnen fnuiken.

9) Clara Lodewick – Merel

De alleen wonende Merel vult haar dagen met eenden fokken en naar het voetbal gaan. Maar dan verspreiden zich in het dorp roddels die uitmonden in steeds erger uitsluitings- en ander pestgedrag. Met dit indrukwekkende debuut was de Brusselse Clara Lodewick (°1996) meteen genomineerd op het stripfestival van Angoulême.

8) Luc Cromheecke – De magnifieke Monet

Luc Cromheecke heeft met Tom Carbon en Taco Zip eeuwig zijn plek in het pantheon van de strips verdiend. Hij laat zijn cartooneske figuren tegenwoordig ook graag los op leven en werk van schilders, zoals Daubigny en nu Claude Monet in dit eerste deel van wat een woordeloos drieluik moet worden.

7) Erik Kriek – De kuil

Gij zult niet naar een oude villa op de Veluwe verhuizen, toch niet in een strip van Erik Kriek. De Amsterdammer, die zich eerder onder meer op Lovecraft en murder ballads stortte, doet u Hollands huiveren.

6) Veerle Hildebrandt – Hild

Het moet niet altijd over Siegfried gaan. Veerle Hildebrandt plaatst in haar stripbewerking van het Nibelungenlied twee vrouwen centraal: Kriemhild en Brunhild.

5) Michaël Olbrechts – Galapagos

In 1929 laat een Duits paar de beschaafde wereld achter om zich te vestigen op een onbewoond eiland in de Galapagos-archipel. Echt gebeurd, al vaak verteld, maar Olbrechts’ bewerking mag er zijn.

4) Riad Sattouf – De Arabier van de toekomst 6

Het laatste deel van deze verbluffende bestseller, waarin de auteur over zijn jeugd tussen Europa en het Midden-Oosten, tussen islam en christendom vertelt. In dit sluitstuk neemt zijn stripcarrière een aanvang en is zijn moeder nog steeds wanhopig na de ontvoering door zijn vader van zijn jongste broertje.

3) Pierre-Henry Gomont – Malaterre 1+2

Een alcoholische vader die jarenlang verdwenen is, duikt plots terug op en neemt zijn twee oudste zonen mee naar Centraal-Afrika. Een hartverscheurend bekroond tweeluik waarvoor de auteur zich baseerde op zijn eigen jeugd.

2) Blutch – Een zee te hoog

Niemand maakt beeldverhalen zoals de Fransman Blutch. In dit album verbeeldt hij Brussel als een pittoreske, mediterrane stad, het decor van de herinnering aan een verliefdheid van jaren geleden. Er wonen overigens Cheyennes in de tuin van Hotel Métropole.

1) Manuele Fior – Hypericon

De auteur van 5000 kilometer per seconde voert Teresa en Ruben op, twee Italianen die in een passionele relatie verwikkeld raken terwijl zij werkt aan een Berlijnse expo over Toetanchamon.