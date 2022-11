Zwangere Guy & Lander Gyselinck ****

‘Ik ging van zoeken naar mezelf naar huilen op een plaat / Ik weet niet wat te verwachten en dat past bij wat ik maak / Lander wou geen jazz en Guy die wou geen rap / Het begon in de Brasseurs als een hele goeie grap.’ Met die beginwoorden vat Zwangere Guy de premisse van zijn pact met Lander Gyselinck samen. Beide heren zijn uit hun pijp gekomen. Gyselinck door te componeren voor een liveband met meer dan alleen de knalfactor in het achterhoofd, Guy door af en toe een toontje lager te … zingen? In Ad rem, Verlies en het bijna volledig door bas en dwarsfluit gedragen Gootstad stroomt de flow uit een heel ander vaatje dan we van hem gewend zijn.

Pourriture noble hiphop/jazz Top Notch