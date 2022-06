Als de Amerikaanse Zola Jesus in het theater actief was, zou ze voor elk nieuw werk het donkerste en zwaarste decor laten aanrukken – en galmende metalen platen om het flink te laten donderen. Sfeer zat, maar wie de pech heeft daar niet in te willen trappen, heeft waarschijnlijk ook geen gothicplaten in huis. Tekenend is Sewn: een spektakelnummer met omineus gonzende synths, een strak hakkende drummer Matt Chamberlain (David Bowie, Tori Amos) en Zola Jesus als de loeiende sirene van nacht en ontij. Maar wat betekent het? Ook de gezwollen pianokoortsdroom Desire is veeleer grotesk dan groots. In de dikke mineurmist krijgen het dreigende Lost en de electropophybride The Fall nog wel contouren. Maar voor het meeste van Arkhon geldt: van wol krijgt een mens het warm, van geblaat niet.

Arkhon gothic pop Sacred Bones