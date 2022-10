Aan alle trouwe fans van Zap Mama in Amerika: misschien zou een Frans-Engels woordenboek toch eens een goeie geldbesteding zijn. Op wat de tiende langspeler van Marie Daulne moet zijn, kiest ze voluit voor de taal van Molière om ons te onderhouden over haar ‘état d’esprit actuel’. Hoe dankbaarheid verdriet kan masseren, leren we in A mi, waarin jongmens Zekyé wel een stukje Engelse rap bijdraagt. Ook mooi: het motiverende Pazàpa en het aan alle moeders opgedragen Regard d’une femme, dat inspiratie vond bij Adamo’s bijna gelijknamige lied. Muzikaal rolt Zap Mama de bekende ‘Afropeaanse’ pop uit met opmonterende Afrikaanse ritmes, polyfonische accenten en een soulvolle productie. Odyssée stimuleert heupgewieg en vingergeknip, maar durft ook introspectief te zijn.

Odyssée pop Zap Mama