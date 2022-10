Yvonne Orji: A Whole Me

Zonder agent of noemenswaardige ervaring veroverde de Nigeriaans-Amerikaanse Yvonne Orji in 2015 een rol in het baanbrekende Insecure van haar vriendin Issa Rae. Had ze wel al: een uitgesproken mening. In 2017 gaf de diepgelovige comédienne een Ted Talk over seks voor het huwelijk (ze is tegen), anno 2022 is A Whole Me haar tweede soloshow voor HBO. Bereid u voor op een spervuur van opinies en grappen, afgewisseld met opgenomen sketches. Flashy en stijlvol, maar pijnlijk eerlijk. Orji, nog altijd niet getrouwd, is de internationaal bekendste naam in een mortelkuip vol comedians die Streamz in november over u uitstort: ook onder anderen Jan Jaap van der Wal, Steven Mahieu en Jade Mintjens houden de lachers thuis met niet eerder op het scherm vertoonde voorstellingen. Die laatste sluit het jaar af met een heuse eindejaarsconference.

Vanaf woensdag 2/11, Streamz