Op het woelige einde van de jaren zestig weten dorpelingen in North Carolina meteen wie hun quarterback heeft vermoord. Dat moet wel het verachtelijke, zonderlinge meisje zijn dat helemaal alleen opgroeide in het moeras. Lange flashbacks tijdens haar proces tonen hoe ze tussen de zingende rivierkreeften overleefde en uiteindelijk haar hart verloor aan een jongen die haar leerde lezen. Met een combo van survival, misery porn, romantiek en moordmysterie plezierde Delia Owens meer dan twaalf miljoen lezers. De adaptatie van haar bestseller is helaas een lachertje. De keuze om vooral op Kya’s amoureuze relaties te focussen is ongelukkig, het gebrek aan spanning verlammend. Het moeras wordt nog romantischer, zeemzoeter en properder in beeld gebracht dan in reclames voor zeep en wilde shampoos. Hoofdrolspeelster Daisy Edgar-Jones ziet er veel te goed uit om voor een moerasmeisje te kunnen doorgaan en kan de film niet redden. Maar je ziet wel waarom de actrice uit de serie Normal People een gouden toekomst wordt voorspeld.

Where the Crawdads Sing* Olivia Newman met Daisy Edgar-Jones, David Strathairn, Harris Dickinson