‘Liefde is het beste medicijn’, zegt Anna net voor Hitler de macht grijpt in Duitsland. Omdat haar vader een kritische schrijver is, ontvlucht het negenjarige meisje Berlijn samen met haar Joodse familie. Eerst naar het idyllische Zwitserland, dan naar Parijs en Groot-Brittannië. Maar net als haar warme thuis mist Anna ook haar knuffelkonijn, het roze diertje dat de oorlog en het onrecht kinderlijk tastbaar maakt. Met dit verhaal wilde de Duits-Britse schrijfster Judith Kerr in 1971 haar kroost tonen dat haar vlucht uit nazi-Duitsland geen stroperig Hollywoodavontuur was. Maar Oscarwinnaar Carline Link (Nowhere in Africa) vertaalt Kerrs semi-autobiografische boek aanvankelijk wel naar een familiefilm die daar erg op lijkt. De mooie, afgeborstelde fotografie zorgt eerder voor een escapistische dan realistische kijkervaring. Maar hoe langer de oorlog duurt, hoe donkerder alles kleurt. De economische, emotionele en sociale impact ervan begint op Anna’s familie te wegen. Even slim als sentimenteel toont When Hitler Stole Pink Rabbit hoe een negenjarige de oorlog, waarvoor haar ouders haar proberen af te schermen, ervaart.

Caroline Link met Riva Krymalowski, Marinus Hohmann, Carla Juri