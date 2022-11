Weyes Blood ****

Zong een popartiest(e) vroeger een plaat vol over eenzaamheid, de nood aan connectie en liefdesverdriet, dan voelde een deel van het publiek zich mogelijk niet aangesproken. Sinds corona is dat anders en daarom heet de opener van Weyes Bloods nieuwe plaat It’s Not Just Me, It’s Everybody. Net als op Titanic Rising (2019) – dat ze sindsdien het eerste deel van een trilogie noemt – hanteert de Californische Natalie Mering seventiespop met een symfonische slagkracht en laat ze in haar lankmoedige zang DNA van Karen Carpenter en Judee Sill toe. Harpen, koren, koperblazers: ze verschaffen de extra warmte van een sprei terwijl Mering – een tikje laattijdig misschien – haar grieven over de pandemie spuit. Behoorlijk magnifiek.

And in the Darkness, Hearts Aglow kamerpop Sub Pop