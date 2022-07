Weekwijzer 9-15/7

JAZZ – GENT JAZZ

De Bijloke – Gent 13-16/7

Laten we zeggen dat de jazz in de tweede helft van het Gentse festival nogal geconcentreerd zit: in één dag. Maar die 16e juli wordt wel goed, met grote nadruk op één instrument. Komt u vooral op tijd. Wie deze kolommen volgt, weet dat wij de opener, bassiste Lara Rosseel, erg hoog hebben zitten. Haar album De grote vrouw (2020) was een lichtpunt tijdens de pandemie, opvolger Het hert trok de lijn door. Exotisch en toch aards: Rosseel neemt u mee op verre reizen in uw hoofd. Next up: het internationale trio van pianowonder Bram De Looze en stemkunstenares Youn Sun Nah. Het kwintet van wereldbassist Christian McBride belooft straight jazz van de bovenste plank te worden. Bassist én Rosseels inspiratiebron Avishai Cohen presenteert in trio zijn album Shifting Sands.

PODIUM – MIRAMIRO

≠ locaties – Gent 15-19/7

De meest magische dagen van de Gentse Feesten zijn de dagen waarop circus- en straattheaterfestival Miramiro neerstrijkt in de binnenstad met eigenzinnige en veelal gratis voorstellingen. Niet te missen is de houten installatie Odysseus van De Machienerie, het even jazzy als clowneske Swing van Circus Ronaldo en bovenal À 2 mètres van Jesse Huygh en Rocio Garotte. Dat acrobatenduo biedt ‘ademloze magie’, en dat is meer dan een kek verkooppraatje. Huygh is mucoviscidosepatiënt, en dat is geen reden om zijn acrobatendroom niet na te jagen. Hij jaagt gewoon op een kalmer tempo. Het duo speelt vlakbij de parkeertoren van het AZ Sint-Lucas en in de tuin van woonzorgcentrum De Vijvers. Want te vaak wordt vergeten dat ook patiënten recht hebben op kunst. Daar wil Huygh wat aan doen, al happend naar adem, metershoog boven de grond.

POP – FOCUS MUSIC BOX: EDOUARD VAN PRAET

See-U – Elsene 13/7

Een jonge Brusselaar die vorig jaar debuteerde met de ep Doors, een hommage aan de ballads van Leonard Cohen, de hits van de The Beatles en de psychedelica van de sixties. (En dat schetst ook een vrij accuraat beeld van hoe hij eruitziet.) Focus Vif, onze Franstalige tegenhanger, haalt deze week Edouard van Praet naar Focus Music Box voor een gratis aperoconcert.

ALTERNATIVE – DOUR

festivalsite – Dour 13-17/7

Niet de jaargang met de grootste namen op de affiche, behalve dan Angèle, Flume en Roméo Elvis dan. Maar bon: niemand die voor de headliners naar Dour gaat. Met onder meer Yves Tumor, Vladimir Cauchemar, Shygirl, Princess Nokia, Oklou, Loyle Carner, Kenny Mason, Floating Points, De Schuurman, Danny L Harle, City Morgue, The Blessed Madonna, Black Country, New Road en Inner City (die van Good Life, inderdaad) zou er genoeg op uw uurschema moeten staan om vijf dagen te podiumpendelen.

POP/ROCK – BOOMTOWN

≠ locaties – Gent 15-20/7

De Gentse Feesten trekken zich op gang, wat betekent dat ook Boomtown er weer aan begint met gratis concerten op de Kouter en clubshows in de Handelsbeurs en Opera. Een fijne mix van buitenlandse namen als Joan as a Policewoman, Mykki Blanco en Kokoko, Belgische acts als Kids with Buns, Naima Joris en Lander & Adriaan en te ontdekken artiesten als Bluai, Porcelain ID en San Andreas.

