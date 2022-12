Mocht u na het doornemen van dit nummer nog verder willen terugblikken op 2022, biedt deze nieuwe panelquiz van Pedro Elias ongetwijfeld soelaas. In het tweedelige Voordat de bom valt, gebaseerd op de Australische humoristische spelshow Have You Been Paying Attention?, peutert Elias in het geheugen van enkele bekende gasten. Hij krijgt daarbij hulp van twee cohosts: basketter Jean-Marc Mwema en actrice Isabelle Van Hecke (Nonkels) nemen respectievelijk de sport- en showbizzvragen voor hun rekening. Worden op het rooster gelegd: Alex Agnew, Rik Verheye, Amelie Albrecht, Erik Van Looy en Maaike Cafmeyer. Enkel een goed antwoord levert punten op, al lijkt het panel daar met absurde en grappige antwoorden lak aan te hebben.

Donderdag 22.12 en 29.12, Play4, 22u10