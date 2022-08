Victoria’s Secret: Angels & Demons

Ooit was Les Wexner een van de grootste mannen in de mode-industrie. In de jaren tachtig en negentig maakte hij van Victoria’s Secret een belangrijk lingeriemerk. Niet alleen de ster van Wexner steeg die jaren snel, ook die van zijn ‘angels’. Van Tyra Banks tot Doutzen Kroes: iedereen wilde model lopen in de modeshows van Victoria’s Secret. Maar het was niet alleen glitter en glamour, zo toont Victoria’s Secret: Angels and Demons. Deze driedelige docuserie focust niet alleen op de opgang van het iconische merk, maar ook op zijn ondergang. Die werd al ingeleid toen Wall Street-rebel Jeffrey Epstein in de jaren 1980 Wexners rechterhand werd. Niemand begreep toen goed waarom. Wie weet wat de intussen overleden Epstein op zijn kerfstok heeft staan, heeft nu misschien een iets beter idee.

Vanaf woensdag 17/8, Streamz