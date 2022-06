Various Artists ***

De Spice Girls deden het kauwgumbellen blazend en met vijf, maar eerder had Neneh Cherry het al veel levensechter in haar uppie klaargespeeld: als vrouw een centrale plek in de pop opeisen. Net als haar debuut Raw Like Sushi daagt dit boeket covers door vrouwelijke artiesten je uit, hoofdzakelijk in de goeie zin. Robyn en rapster Mapei kleden Buffalo Stance bijna tot op het ritme uit. Sudan Archives herwerkt Heart al even sober maar meer à l’africaine én met viool. En je hoort Anohni de regel ‘This is a woman’s world, this is my world’ zingen. Daartegenover staan Sia’s ideeënloze versie van Manchild – wat verderop doet jong veulen Kelsey Lu het met dat nummer stukken beter. Ook Honey Dijons platte houseremix van Buddy X – de enige keer dat Neneh Cherry zelf te horen is – schreeuwt alleen overbodigheid uit.

Neneh Cherry: The Versions pop Universal